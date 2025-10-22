রাইজ প্ল্যাটফর্মে নতুন সুবিধা

নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্ম ‘রাইজ’-এ একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে বাংলালিংক। নতুন সুবিধাগুলোর মধ্যে এআই স্পিকিং কোচ হিসেবে পরিচিত ভোকালাইজ টুল ব্যবহারকারীদের উচ্চারণ ও টোন উন্নত করতে সহায়তা করে। ফলে তাঁরা সাক্ষাৎকার, ক্লাস বা উপস্থাপনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। অন্যদিকে তরুণদের দক্ষতার মানোন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে রাইজ। রাইজ সামারাইজ, গ্রামারাইজ ও রিউরাইজের মতো এআই টুলের মাধ্যমে পড়াশোনা ও লেখার কাজকে যেমন দ্রুত ও সহজ করছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের সময় বাঁচিয়ে কাজের মান উন্নত করতে সহায়তা করছে। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাইজের লক্ষ্য তরুণদের দৈনন্দিন জীবনে এআই প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সুবিধা যুক্ত করার মাধ্যমে তাঁদের সম্ভাবনা উন্মোচনে ভূমিকা রাখা। যে কারণে ডিজিটাল অ্যাপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে রাইজ। ফলে সহজেই যেকোনো নেটওয়ার্কে অ্যাপটি ব্যবহার করা যায়।
বাংলালিংকের চিফ ডিজিটাল অফিসার গোলাম কিবরিয়া জানান, রাইজের মাধ্যমে আমরা প্রযুক্তিগত সেবাদানের বাইরে গিয়ে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে শেখার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে পারবেন তরুণেরা। রাইজ মূলত একটি প্রজন্মকে নতুন উচ্চতায় পোঁছাতে অনুপ্রাণিত করছে।
প্রসঙ্গত, গত বছর চালু হওয়ার পর থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বিভিন্ন টুল যুক্ত করছে রাইজ। প্ল্যাটফর্মটিতে যোগাযোগ দক্ষতা, পেশা প্রস্তুতি ও উদ্যোক্তাভিত্তিক শিক্ষার ওপর বিভিন্ন কোর্স রয়েছে, যা শিল্প খাত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবধান কমিয়ে আনতে এবং তরুণদের ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে ভূমিকা রাখছে।