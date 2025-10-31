সেরা উদ্ভাবকের পুরস্কার পেলেন জাকারবার্গের স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গের স্ত্রী প্রিসিলা চ্যানকে ‘বছরের সেরা উদ্ভাবক’ পুরস্কার দিয়েছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ‘চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা প্রিসিলা চ্যানকে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবায় যুগান্তকারী জনহিতকর কাজের জন্য এ পুরস্কার দিয়েছে প্রভাবশালী মার্কিন পত্রিকাটি।
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চ্যানকে ‘ফিলানথ্রপি ইন সায়েন্স’ বিভাগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ১৫তম বার্ষিক ইনোভেটর পুরস্কার দেওয়া হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বৃহৎ আকারের বায়োলজিক্যাল ইমেজিং ও ভার্চ্যুয়াল সেল মডেলিংয়ের মতো উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধের জন্য কাজ করছেন প্রিসিলা। এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
বছরের সেরা উদ্ভাবকের পুরস্কার পাওয়ায় প্রিসিলা চ্যানকে অভিনন্দন জানিয়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেছেন মার্ক জাকারবার্গ। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার অসাধারণ স্ত্রী প্রিসিলা চ্যানের জন্য গর্বিত। সে আমাদের জনহিতকর কাজে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য “বছরের সেরা উদ্ভাবক” পুরস্কার জিতেছে।’ পুরস্কার পাওয়ার পর প্রিসিলাও ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘ওয়াল স্ট্রিট ম্যাগাজিনকে বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।’
পুরস্কার পাওয়ার পর চ্যান বলেন, ব্যবহারিক চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের অগ্রগতি সম্ভব। চ্যানের নেতৃত্বে চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ ২১০০ সালের মধ্যে সব রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।
সূত্র: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল