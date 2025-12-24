ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে ঢাকায় ওয়ালটন ও ইন্টেলের যৌথ আয়োজন

বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে ওয়ালটন–ইন্টেল টেক গালা নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ালটন কম্পিউটার ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নিজেদের হালনাগাদ প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তুলে ধরে প্রতিষ্ঠান দুটি। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন ডিজি–টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অংশীদারদের কাছে ইন্টেলের বাজারে আসতে যাওয়া প্রযুক্তি ও প্রসেসর নিয়ে আলোচনা করেন ইন্টেলের বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়া মনজুর ও ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ার বুন হাউ পোহ।
ওয়ালটন ডিজি–টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মঞ্জুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দেশের প্রযুক্তি খাতে ওয়ালটনের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা, নিজস্ব উৎপাদনভিত্তিক উদ্ভাবন ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত প্রযুক্তিপণ্যের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওয়ালটন কম্পিউটারের তৈরি বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে সাজানো ডিসপ্লে সেন্টার ও এক্সপেরিয়েন্স জোন। সেখানে সর্বাধুনিক কনফিগারেশনের ডেস্কটপ ও ল্যাপটপের পাশাপাশি উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ অল–ইন–ওয়ান পিসি, ওয়ালটনের ট্যাবলেট ও মনিটর, মাউস ও কি–বোর্ড, সিসিটিভি ক্যামেরা ও এক্সভিআর সলিউশন, ই–বাইকসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শন করা হয়।