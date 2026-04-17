মানব শরীর গঠনে যেসব উপাদান থাকে, তার দাম কত

কখনো কি ভেবে দেখেছেন, আপনার শরীরের ভেতরের রাসায়নিক উপাদানগুলোর দাম কত পড়বে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে একজন রক্ত-মাংসের মানুষের দাম অমূল্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় আমাদের শরীরের মৌলিক উপাদানগুলোর বাজারমূল্য বেশ চমকে দেওয়ার মতো।
একজন ৭০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে গড়ে ৪৬ কেজি অক্সিজেন, ১৩ কেজি কার্বন, ৭ কেজি হাইড্রোজেন, ২ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১ কেজি ক্যালসিয়াম থাকে। এর বাইরে আরও এক কেজি থাকে ফসফরাস, সালফার, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান। বিখ্যাত লেখক বিল ব্রাইসন তাঁর ‘দ্য বডি: আ গাইড ফর অকুপ্যান্টস’ বইতে হিসাব করেছেন, এসব কাঁচামালের মোট দাম হতে পারে ১ লাখ ১৬ হাজার পাউন্ড বা প্রায় ১ দশমিক ৬ কোটি টাকা। তবে ব্রাইসন এই হিসাব করেছেন প্রতিটি উপাদানের সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং দামি রাসায়নিক রূপের ওপর ভিত্তি করে।
আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সিংহভাগই পাওয়া যায় পানি থেকে। ৫২ লিটার পানি থেকে ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আপনি অনায়াসেই এই দুটি গ্যাস আলাদা করে নিতে পারেন। বাজার থেকে মাত্র ৭৫ ডলারে (প্রায় ৯ হাজার টাকা) উন্নত মানের কাঠকয়লা কিনলেই আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় কার্বন পেয়ে যাবেন। মাত্র ৩১ ডলারে ১০ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কিনলেই এই দুই উপাদানের চাহিদা মিটে যাবে। বাকি সব উপাদান এতই সামান্য পরিমাণে লাগে যে সেগুলোর জন্য আর মাত্র ১৩ থেকে ২০ ডলার খরচ করলেই চলবে। সব মিলিয়ে আপনার শরীরের কাঁচামালের দাম দাঁড়াবে ১৩৩ ডলারের (প্রায় ১৬ হাজার টাকা) নিচে।
অবশ্যই মানুষ কেবল মৌলিক উপাদানের সমষ্টি। বিভিন্ন প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের মতো জটিল জৈব অণুর তৈরি। এই কাঁচামালগুলো থেকে গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে অণু সংশ্লেষণ করার খরচ হবে আকাশচুম্বী, যা উপাদানের দামকেও হার মানাবে। আপনি যদি আস্ত একটি শূকর কিনে সেটিকে রাসায়নিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করেন, তবে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব অণুই সেখানে পেয়ে যাবেন। কারণ, আণবিক পর্যায় থেকে মানুষ ও শূকর প্রায় একই উপাদানে গঠিত। তাত্ত্বিকভাবে আমরা পদার্থ ও শক্তিকে একে অপরে রূপান্তর করতে পারি।
আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী, আমরা চাইলে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের মতো যন্ত্র ব্যবহার করে শক্তি থেকে পরমাণু তৈরি করতে পারি। তবে ৭০ কেজি ওজনের একটি শরীর তৈরি করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগবে, তা সারা বিশ্বের এক বছরের মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের প্রায় ৭০ গুণ! কাঁচামাল হিসেবে আমাদের দাম সামান্য মনে হলেও আমাদের গঠনের জটিল প্রকৌশল তার দাম হিসাব করার সাধ্য আধুনিক বিজ্ঞানেরও নেই।
সূত্র: বিবিসি সায়েন্স ফোকাস ও আইএলএল সায়েন্স