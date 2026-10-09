ভর্তি প্রস্তুতির কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল

সহায়ক বাই নোমান স্যার: এটি একটি ইউটিউব চ্যানেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হতে পারে এই চ্যানেল। ওয়েবসাইট: www.youtube.com/@sohayokbynomansir
প্রো উইথ স্বাধীন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের শিক্ষার্থী স্বাধীন আহমেদ এই ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করেন। চ্যানেলটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা–সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক ভিডিও, ইংরেজি টিউটরিয়াল এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দেওয়া হয়। ওয়েবসাইট: https://www.youtube.com/@ProWithSwadhin
নির্ভর: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা মানবিক বিভাগে পড়তে চান, তাঁদের সহায়তা করে এই ইউটিউব চ্যানেল। অনলাইন ক্লাস তো আছেই, সঙ্গে ভর্তির নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাও মিলবে। ভিডিওর সংখ্যাও প্রায় এক হাজার। ওয়েবসাইট: www.youtube.com/@NivorNet
এডেড গ্রুপ: সংক্ষেপে শিক্ষার নানা বিষয় ও কোর্স–সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা মেলে এডেড গ্রুপের ইউটিউব চ্যানেলে। গ্রাহকের সংখ্যা ১ লাখ ২১ হাজারের বেশি। ভিডিও আছে প্রায় ২ হাজার। লিংক: www.youtube.com/@ededgroup/playlists
রাকিব’স ক্লাসরুম-এইচএসসি: বুয়েটের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী রাকিবুল হাসানের ইউটিউব চ্যানেল। চ্যানেলটিতে ৩৩০টি ভিডিও আছে। গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ। লিংক: www.youtube.com/@Rakibs_HSC/playlists
হাল্কস্টাইন এইচএসসি: শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও ভর্তি সহায়তায় চ্যানেলটিতে ইতিমধ্যে ১০ হাজারের বেশি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। গ্রাহকসংখ্যা সাত লাখের বেশি। বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয় এখানে। লিংক: www.youtube.com/@HulkenSteinHSC
জাহিদ হোসাইন খান
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