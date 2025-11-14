২০২৬ সালের জানুয়ারিতে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটির সেবা বন্ধ হচ্ছে

আগামী বছরের জানুয়ারিতে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটির সেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেটার নতুন নীতিমালার কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্মটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে (এপিআই) সাধারণ উদ্দেশ্যের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট আর ব্যবহার করা যাবে না। এর ফলে কেবল গ্রাহকসেবা বা ব্যবসায়িক সহায়তামূলক বিশেষায়িত এআই টুলগুলোই হোয়াটসঅ্যাপে চালু থাকবে। ফলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করা বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারীকে আগামী বছর থেকে বিকল্প মাধ্যমে যেতে হবে।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করছেন। ব্যবহারকারীরা যাতে তাঁদের পুরোনো চ্যাট সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে অন্য প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারেন, সে জন্য প্রতিষ্ঠানটি একটি সহজ পদ্ধতি চালু করেছে। মেটার ঘোষিত নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস এপিআইতে সাধারণ উদ্দেশ্যের এআই চ্যাটবট নিষিদ্ধ করা হবে। মেটা জানিয়েছে, এসব চ্যাটবটের কারণে বার্তা আদান–প্রদানের পরিমাণ বেড়ে সার্ভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এতে সিস্টেম পরিচালনায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে। ওপেনএআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটির সেবা চালিয়ে যেতে চাইলেও মেটার নতুন নীতিমালার কারণে তা আর সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানটির ভাষায়, ‘আমরা চাই, ব্যবহারকারীদের জন্য পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও স্বচ্ছ হোক।’
হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটির চ্যাট হিস্ট্রি সরাসরি এক্সপোর্ট করার সুযোগ নেই। তবে ওপেনএআই এমন একটি ব্যবস্থা চালু করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চ্যাটজিপিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করে পুরোনো চ্যাট হিস্ট্রি সংরক্ষণ করতে পারবেন। এতে হোয়াটসঅ্যাপে সেবা বন্ধ হলেও বার্তাগুলো চ্যাটজিপিটি অ্যাপে দেখা যাবে। এর জন্য প্রথমে ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস বা কম্পিউটারের জন্য চ্যাটজিপিটি অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। চাইলে ওয়েব ব্রাউজার থেকেও ব্যবহার করা যাবে। চ্যাট ডট ওপেনএআই ডটকম ঠিকানায় প্রবেশ করে লগইন করা যাবে। এরপর নতুন করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে, আর আগে থেকে অ্যাকাউন্ট থাকলে আগের তথ্য ব্যবহার করে সাইন ইন করা যাবে।
অ্যাকাউন্ট তৈরি বা লগইন করার পর হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটজিপিটির অফিশিয়াল প্রোফাইলে প্রবেশ করে সেখানে দেওয়া লিংকে প্রবেশ করতে হবে। ওই লিংকের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ফোন নম্বর চ্যাটজিপিটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত হবে। সংযোগ সম্পন্ন হলে হোয়াটসঅ্যাপে আগের চ্যাট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যাটজিপিটি অ্যাপের ইতিহাস অংশে সংরক্ষিত থাকবে এবং পরে সেগুলো দেখা যাবে।
তবে চ্যাটজিপিটি নিজস্ব অ্যাপ ও ওয়েব সংস্করণে আগের মতোই ব্যবহার করা যাবে। সেখানে ব্যবহারকারীরা ভয়েস চ্যাট, ফাইল আপলোড, ছবি তৈরিসহ অন্যান্য সুবিধাও আগের মতোই উপভোগ করতে পারবেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া