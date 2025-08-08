নতুন মডেলের আইফোন নিয়ে প্রযুক্তিবিশ্বে জল্পনাকল্পনা চলছে
প্রযুক্তি

আইফোন ১৭ উন্মোচনের দিনক্ষণ নিয়ে জল্পনাকল্পনা

আহসান হাবীব

প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর মাসের জন্য অপেক্ষায় থাকেন অ্যাপলপ্রেমীরা। কারণ, এ মাসেই ঘোষণা দেওয়া হয় নতুন আইফোনের। তবে আগস্ট মাসের এক সপ্তাহ পার হলেও নতুন মডেলের আইফোন উন্মোচন অনুষ্ঠান কবে হবে, সে বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে অ্যাপল। তাই বেশ কিছুদিন ধরেই নতুন আইফোন উন্মোচন অনুষ্ঠানের তারিখ নিয়ে প্রযুক্তিবিশ্বে চলছে তুমুল জল্পনাকল্পনা। অনলাইনে ফাঁস হওয়া বিভিন্ন তথ্য মতে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আনতে পারে অ্যাপল।

অ্যাপল ইতিমধ্যে আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আর তাই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আনতে পারে প্রতিষ্ঠানটি। তবে অ্যাপল বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ব্লুমবার্গের প্রতিবেদক মার্ক গুরম্যানের ধারণা, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আসতে পারে বহুল প্রতীক্ষিত আইফোন ১৭। জার্মানির একটি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানও দাবি করেছে, ৯ সেপ্টেম্বরে নতুন আইফোনের ঘোষণা দিতে পারে অ্যাপল। ঘোষণার ১০ দিন পর অর্থাৎ, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে নতুন আইফোন।

আইফোন ১৭ সিরিজের সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন ও সুবিধা নিয়েও নানা গুঞ্জন উঠেছে প্রযুক্তিবিশ্বে। আইফোন ১৭ প্রো মডেলে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন আসতে পারে। চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ওয়েইবোতে প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য ফাঁস করা ‘ইনস্ট্যান্ট ডিজিটাল’ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে দাবি করা হয়েছে, আইফোন ১৭ প্রো মডেলে থাকবে পাঁচ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ক্ষমতার ব্যাটারি, যা অ্যাপলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। শক্তিশালী ব্যাটারির পাশাপাশি আইফোন ১৭ সিরিজে বেশ কিছু নতুন সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ মিলবে।

দিনক্ষণ যা-ই হোক না কেন, আগামী মাসেই আইফোন ১৭ সিরিজের দেখা মিলবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বাজার বিশ্লেষকদের ধারণা, বরাবরের মতো এবারও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোর অ্যাপল পার্কে আইফোন উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে অ্যাপল।

সূত্র: নিউজ১৮

