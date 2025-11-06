বিপিও শিল্পে গতিশীলতা আনতে চালু হবে প্রিয় পে

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো) যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যারে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান প্রিয় ইনকরপোরেশনের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বাক্কো সদস্যরা সহজে ও দ্রুত আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে পারবেন। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
চুক্তি সই করেন প্রিয় ইনকরপোরেশন প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা পাইক ইকবাল হোসেন ও বাক্কোর সহসভাপতি মো. তানজিরুল বাসার। এই কৌশলগত অংশীদারত্ব বাংলাদেশে বিপিও ও ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপদ, কার্যকর ও সাশ্রয়ী আন্তর্জাতিক লেনদেনমাধ্যম প্রিয় পে চালু হবে। এখন বাক্কোর সদস্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা হিসেবে এক বছরের জন্য বিনা মূল্যে মার্কিন ডলারিভিত্তিক হিসাব ও অর্থ কোনো চার্জ ছাড়া লেনদেনের সুবিধা পাবে। সর্বোচ্চ ১০টি পর্যন্ত ব্যবসায়িক ডেবিট কার্ড বিনা মূল্যে প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের বিপিও ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনকে আরও স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন করবে বলে জানিয়েছে বাক্কো।