ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই কিস্তিতে কেনা যাবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন

ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই কিস্তিতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন কেনার সুযোগ দেবে চীনের আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান টপপে। আজ শনিবার বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর পর এ ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় ক্রেতারা অপো, রিয়েলমি ও ওয়ানপ্লাসের শোরুম থেকে নিজেদের পছন্দের স্মার্টফোন বিভিন্ন কিস্তিতে কিনতে পারবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টপপে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টপপের মূল লক্ষ্য হলো সহজ পেমেন্ট–সুবিধার মাধ্যমে বেশি মানুষের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা। টপপের ইএমআই (কিস্তি) সুবিধার মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সহজ কিস্তিতে পছন্দের মডেলের স্মার্টফোন কিনতে পারবেন। এর ফলে আধুনিক স্মার্টফোন আরও সহজলভ্য হবে।
রাজধানীর গুলশানে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোবাইল ব্র্যান্ড অপো, রিয়েলমি ও ওয়ানপ্লাসের সঙ্গে অংশীদারত্বের ঘোষণাও দিয়েছে টপপে। এর ফলে ক্রেতারা সহজেই কিস্তির মাধ্যমে তিনটি ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন কিনতে পারবেন এবং চাইলে নিয়মিত ফোনের মডেল পরিবর্তন করতে পারবেন। এর ফলে তরুণ-তরুণী ও পেশাজীবীরা সহজেই নতুন প্রযুক্তির স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে টপপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) চেনফেই বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি এবং আগামী কয়েক বছরে আরও ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে। আমাদের লক্ষ্য, আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ১৫ লাখের বেশি গ্রাহককে সেবা দেওয়া। শুধু মোবাইল ফাইন্যান্সিং নয়, ভবিষ্যতে আমরা আর্থিক সেবা, পেমেন্ট, সামাজিক দায়িত্ব ও দাতব্য কাজেও যুক্ত হব।’