ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের চাকরি ছাড়ছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোর কাইরান কাজি

২০২৩ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ইলন মাস্কের মহাকাশবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সে প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছিল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন কিশোর কাইরান কাজি। এবার স্বেচ্ছায় স্পেসএক্সের চাকরি ছাড়ার কথা বলে আবারও সংবাদের শিরোনাম হয়েছে ১৬ বছর বয়সী এই কিশোর। জানা গেছে, সিটাডেল সিকিউরিটিজ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম ডেভেলপার হিসেবে যোগ দিতেই ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের চাকরি ছfড়ছে কাইরান কাজি।
মাত্র ১৪ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর স্পেসএক্সে যোগ দেয় কাইরান কাজি। সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ বছরের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ স্নাতক কাইরান কাজি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রকৌশলীদেরও একজন। স্পেসএক্সে কাজের সময় স্টারলিংক প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কাইরান কাজি। উন্নত স্যাটেলাইট–প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।
কাইরান কাজির মা জুলিয়া কাজী যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটে কর্মরত এবং বাবা মুস্তাহিদ কাজী রসায়ন প্রকৌশলী। মার্কিন-বাংলাদেশি হিসেবে বেড়ে ওঠা কাইরান সমবয়সীদের অনেক আগেই কলেজে পড়াশোনা শুরু করে। মাত্র ১১ বছর বয়সে লাস পোসিটাস কলেজ থেকে গণিতে অ্যাসোসিয়েট অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া