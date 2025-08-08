আইফোনে কুইক কলব্যাক রিমাইন্ডার সুবিধা ব্যবহার করা যাবে
আইফোনে আসছে স্মার্ট রিমাইন্ডার, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

ঘরে বা বাইরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় পরিচিত বা অপরিচিত কেউ ফোন করতে চাইলেও কথা বলা যায় না। তবে কল মিস করার পর ফিরতি কল দেওয়ার কথা অনেকের মনে থাকে না। ফলে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজেও বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ সমস্যা সমাধানে আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে পরীক্ষামূলকভাবে যুক্ত করা হয়েছে ‘কুইক কলব্যাক রিমাইন্ডার’ সুবিধা।

কুইক কলব্যাক রিমাইন্ডার সুবিধা কাজে লাগিয়ে সরাসরি ফোন অ্যাপ থেকেই মিসড কলের রিমাইন্ডার সেট করতে পারবেন আইফোন ব্যবহারকারীরা। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিস কলের তথ্য আইফোনের পর্দায় দেখা যাবে। এমনকি প্রতিদিন নিয়মিত কাউকে ফোন করার প্রয়োজন হলে তা-ও নির্দিষ্ট সময়ে মনে করিয়ে দেবে সুবিধাটি।

অ্যাপলের তথ্যমতে, কুইক কলব্যাক রিমাইন্ডার সেট করতে ব্যবহারকারীকে ফোন অ্যাপে ‘রিসেন্টস’ অংশে যেতে হবে। সেখানে মিসড কলের ওপর বাঁ দিকে সোয়াইপ করলে একটি নীল রঙের রিমাইন্ডার চিহ্ন দেখা যাবে। সেটিতে ক্লিক করলেই রিমাইন্ড মি ইন ১ আওয়ার, রিমাইন্ড মি টুনাইট, রিমাইন্ড মি টুমরো ও রিমাইন্ড মি লেটার নামের চারটি অপশন দেখা যাবে। এখান থেকে রিমাইন্ড মি লেটার অপশনটি বেছে নিয়ে ব্যবহারকারী নিজের সুবিধামতো দিন ও সময় ঠিক করে নিতে পারবেন। এই রিমাইন্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে আইফোনের ‘রিমাইন্ডারস’ অ্যাপে।

প্রসঙ্গত, গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউডব্লিউডিসি সম্মেলনে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ‘আইওএস ২৬’ প্রদর্শন করে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, আগামী সেপ্টেম্বরে আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম বিনা মূল্যে আপডেট আকারে উন্মুক্ত করা হবে। ফলে আগামী মাস থেকেই আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা সব আইফোনে স্মার্ট রিমাইন্ডার সুবিধা ব্যবহার করা যাবে।

