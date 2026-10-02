দেশের বাজারে আইফোন ১৮ ও নতুন অনেক ফোন

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন দেশে আইফোন ১৮ প্রো ও আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স বিক্রি শুরু করেছে অ্যাপল। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রি শুরু না হলেও দেশের বিভিন্ন মোবাইল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আইফোনগুলো। আইফোনের পাশাপাশি গত এক মাসে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের নতুন মডেলের স্মার্টফোন বাজারে এসেছে। আর তাই ক্রেতাদের মধ্যেও আইফোন ১৮ সিরিজসহ নতুন মডেলের স্মার্টফোন কেনার আগ্রহ বেশি দেখা গেছে। ঢাকার বাজার ঘুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সর্বশেষ মডেলের স্মার্টফোন ও ফিচার ফোনের দাম এবং সেগুলোর উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো।
১. আইফোন ১৮ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ২০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৫৬ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ১২ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ২০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৩৯১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. আইফোন ১৭ এয়ার
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ১৪৯ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ জিবি অ্যাপল এ১৯ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৩২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. আইফোন ১৭
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৬৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. গ্যালাক্সি এস২৬ এফই (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮০ হাজার টাকা
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ২৫০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. গ্যালাক্সি এস২৬ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. গ্যালাক্সি এস২৬
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল মূল্য: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. গ্যালাক্সি এ৫৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৭৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৮০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. গ্যালাক্সি এ৩৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট এক্সিনস ১৪৮০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. গ্যালাক্সি এ৩৬
অফিশিয়াল দাম: ৪৬ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট এক্সিনস ১৪৮০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. গ্যালাক্সি এ১৮ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৬০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ২৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৩৩০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. শাওমি ১৮ প্রো ম্যাক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট এক্সট্রিম জেন ৬।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. শাওমি ১৮ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৬।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. শাওমি পোকো সি৯৫ প্রো (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রেডমি কে৯০ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেডমি নোট ১৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. পোকো এক্স৮ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. রেডমি আর৭০এম
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৮৩০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. স্পার্ক ৫০সি (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. স্পার্ক গো ৩ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ক্যামন স্লিম ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ই ৫জি।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ক্যামন এয়ার
অফিশিয়াল দাম: ৪৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: মিডিয়াটেক হেলিও জি২০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. পিক্সেল ১১ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৬।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. পিক্সেল ১১ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৬।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৮৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পিক্সেল ১০
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. পিক্সেল ১০এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. পিক্সেল ৯এ
অফিশিয়াল দাম: ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. প্লে ১১ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৪ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাজিক ৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাজিক ৮ প্রো এয়ার
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ম্যাজিক ভি৬
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৭.৯৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৬৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এক্স৮০ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫২ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. এন ৬ লাইট (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এন ৬এক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৬ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ওয়ানপ্লাস ১৫
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯২ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ওয়ানপ্লাস ১৫আর
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নর্ড ৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. আইকো ১৬ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট এক্সট্রিম জেন ৬।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এক্স৫০০ প্রো ম্যাক্স (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৬০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. টি৫ ৫জি (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৫০০ টার্বো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ভি৮০ লাইট ফাইভজি
অফিশিয়াল দাম: ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩৬০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এক্স৩০০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫১০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এক্স৩০০ ই
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. ভি ৭০
অফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. ফাইন্ড এক্স১০ প্রো ম্যাক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৬০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ফাইন্ড এক্স১০ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. এ৭ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ফাইন্ড এক্স৯ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ফাইন্ড এক্স৯এস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০ এস।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ২৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. ১৬এক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. সি১০০এক্স
অফিশিয়াল দাম: ২১ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. জিটি৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. জিটি ৬টি
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭+ জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রিয়েলমি ১৪
অফিশিয়াল দাম: ৪১ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. রিয়েলমি পি৩
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. ইনোভা ৪০
অফিশিয়াল দাম: ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৬১৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাক্স ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৩ গিগাবাইট।
প্রসেসর: টি৬০৩।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাক্স ১০
অফিশিয়াল দাম: ৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ২ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. জি২৭ লাইট
অফিশিয়াল দাম: ৭ হাজার ৩৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ২ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এল১৪৬
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৮৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এ৪০
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ১৩০ টাকা।
পর্দা: ১.৭৭ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. নেক্সজি এন৭৭ (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জ্যানন এক্স১ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. জ্যানন এক্স২২ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. জেনএক্স জেড৩
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৭৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নেক্সজি এন২৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ২২ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. পুরা এক্স ভিউ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০৩০এস প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নোভা ১৬এস প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০১০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নোভা ১৬এস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৮০২০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. মেট ৮০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০৩০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৭৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নোভা ১৬ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০১০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. হট ৭০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. হট ৬০ প্রো+
অফিশিয়াল দাম: ২৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি২০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. স্মার্ট ২০
অফিশিয়াল দাম: ১৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. স্মার্ট ১০ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. এজ ৭০ প্লাস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন৩।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এজ ৭০ প্রো+
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. এজ ৭০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার–আওয়ার ৯০ ওয়াট।
৪. এজ ৭০ ফিউশন
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. মটো এ৩০০ (২০২৬)
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৫০ টাকা।
পর্দা: ২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১.৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ মেগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৩২ মেগাবাইট।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার–আওয়ার (অপসারণযোগ্য)।