প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক নতুন সুবিধা চালু

প্রযুক্তি ডেস্ক

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত ভিডিও কল করেন অনেকেই। কিন্তু হঠাৎ বন্ধু বা পরিচিত কেউ ভিডিও কল করলে প্রস্তুতি না থাকায় আশপাশের পরিবেশ নিয়ে বেশ বিব্রত হতে হয়। এ সমস্যা সমাধানে মেটা এআইয়ের সহায়তায় ভিডিও কলের সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির পটভূমি ব্যবহারের সুযোগ চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এর ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে পছন্দের ভার্চ্যুয়াল পটভূমি ব্যবহার করে ভিডিও কল করতে পারবেন। শুধু তা–ই নয়, ছবি ও ভিডিও পাঠানোর সময়ও এআই পটভূমি ব্যবহার করা যাবে। প্রাথমিকভাবে এই সুবিধা সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে লাইভ ফটো  ও মোশন ফটো নামের দুটি সুবিধাও চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। আইওএসের জন্য তৈরি লাইভ ফটো এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য তৈরি মোশন ফটো সুবিধার মাধ্যমে ছবিতে আশপাশের শব্দ যুক্ত করে পাঠানো যাবে। শুধু তা–ই নয়, নতুন চ্যাট থিমও তৈরি করা যাবে। আইওএসের পর অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য ডকুমেন্ট স্ক্যান সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের সময় সরাসরি ডকুমেন্ট স্ক্যান, ক্রপ ও সংরক্ষণে পাশাপাশি সেগুলো অন্যদের পাঠানো যাবে।

কথোপকথনকে আরও প্রাণবন্ত করতে নতুন স্টিকার প্যাক যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। স্টিকারগুলো বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে। নতুন স্টিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ফিয়ারলেস বার্ড’, ‘স্কুল ডেজ’ এবং ‘ভ্যাকেশন’। গ্রুপ সার্চেও পরিবর্তন এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। অনেক সময় গ্রুপ চ্যাটের নাম মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সুবিধাটি চালুর ফলে গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত পরিচিত কোনো ব্যক্তির নাম লিখে সার্চ করলেই সেই গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অন্যদের পাঠানো বার্তা, ছবি বা ভিডিওর উত্তর দ্রুত জানানোর সুযোগ দিতে নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা শুরু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। সুবিধাটি চালু হলে অন্যদের পাঠানো উত্তরগুলো থ্রেড আকারে সাজানো হবে। এর ফলে গ্রুপ ও ব্যক্তিগত চ্যাট উভয় ক্ষেত্রেই কথোপকথনের সব তথ্য সহজে জানা যাবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুবিধাটি সবার জন্য চালু করা হতে পারে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

