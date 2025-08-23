ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বের মাধ্যমে শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিআইইউ) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ফিউচার ইনোভেটর্স সিনিয়র ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে ‘মাভেরিক নেক্সাস’ ও ‘নেরেটিক নেক্সাস’ দল। ফিউচার ইনোভেটর্স জুনিয়র ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে ‘দ্য ইনোভেটরস’ ও ‘জেডা ২০২৫’ দল। রোবো মিশন জুনিয়র ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে ‘রোবো সল্ভার’ দল। বিজয়ী দলগুলোসহ মোট ১৪টি দল আগামী সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ পর্বে অংশ নেবে। গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এবারই প্রথম ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও রংপুরে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের আঞ্চলিক পর্ব আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে দেশের বিভিন্ন শহরের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অঞ্চলে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। আঞ্চলিক পর্বগুলোতে ৮ থেকে ১৯ বছরের শিক্ষার্থীরা ফিউচার ইনোভেটর্স, ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স, রোবোমিশন ও রোবোস্পোর্টস বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম এম নুরুল আবছার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন আসিফ ইকবাল এবং রেজিস্ট্রার আঞ্জুমান বানু। বিচারক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন আসিফ ইকবাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান রুবেল সেন গুপ্ত, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান মো. সাজ্জাতুল ইসলাম প্রমুখ।
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের জাতীয় পর্বে বিজয়ী দলগুলো আগামী নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের (ডব্লিউআরও) চূড়ান্ত আসরে অংশ নেবে। ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ পর্বের আয়োজক ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ (ডব্লিউআরওবিডি) ও বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)।