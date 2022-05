আইফোনে দ্রুত লিখবেন যেভাবে

আইফোনে লেখা সম্পাদনার যেকোনো অ্যাপেই টেক্সট রিপ্লেসমেন্ট সুবিধা কাজ করবে। ফলে বার্তা লেখার সময় Syl লিখলেই See You Later পরামর্শ হিসেবে দেখা যাবে। আইফোনের কি-বোর্ড থেকে return অপশন নির্বাচন করলেই পর্দায় syl-এর বদলে See You Later দেখা যাবে।