ইন্টারনেট ছাড়াই জিমেইল ব্যবহার

অফলাইনে জিমেইল ব্যবহার করতে হলে প্রথমে https://mail. google. com/mail/u/0/#settings/offline ঠিকানায় প্রবেশ করতে হবে। এবার Enable offline mail অপশনের পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে। এখানে After logging out of my Google account–এর নিচে থাকা যেকোনো একটি অপশন নির্বাচন করতে হবে। Keep offline data on my computer নির্বাচন করলে জিমেইল থেকে লগআউট হলেও কম্পিউটারে তথ্য থেকে যাবে। আর যদি Remove offline data from my computer নির্বাচন করেন, তাহলে জিমেইল থেকে লগআউট হলেই অফলাইনে করা কাজের তথ্য মুছে যাবে।