নতুন মুঠোফোনে হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য স্থানান্তর

গুগল ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ সুবিধা চালু থাকলে BACK UP লেখা সবুজ বোতামে ক্লিক করতে হবে। আইফোন ব্যবহারকারীদের একই পদ্ধতিতে Chat backup অপশনে প্রবেশ করে গুগল ড্রাইভের পরিবর্তে আইক্লাউড নির্বাচন করতে হবে। এবার Back up now বোতাম চাপলেই তথ্য সংরক্ষণ শুরু হয়ে যাবে।