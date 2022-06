ফেসবুকের পোস্ট পরে পড়ার জন্য সংরক্ষণ

মুঠোফোনে পোস্ট সংরক্ষণের জন্য New Collection অপশন চেপে Collection name–এর ঘরে নতুন ফোল্ডারের নাম লিখতে হবে। এরপর Who can see this collection অপশন থেকে Only me নির্বাচন করে Create নির্বাচন করতে হবে।

ওয়েব সংস্করণে পোস্ট সংরক্ষণের জন্য New Collection অপশন নির্বাচন করে Give your collection name–এর ঘরে নতুন ফোল্ডারের নাম লিখে Create অপশনে ক্লিক করতে হবে।