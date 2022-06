ফেসবুকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পোস্ট দেখাতে না চাইলে

নিজের পোস্ট লুকিয়ে রাখার পাশাপাশি ফেসবুকে যেকোনো ব্যক্তির পোস্ট নিজের নিউজ ফিডে ব্লক করা যায়। এ জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রোফাইলে প্রবেশ করে Friends অপশন থেকে Take a break মেনুতে ক্লিক করতে হবে। এবার see less of... অপশন থেকে Limit where you see... নির্বাচন করলেই সেই ব্যক্তির পোস্ট দেখা যাবে না।