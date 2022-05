ফেসবুকে বিজ্ঞাপন লুকিয়ে রাখতে...

নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোনো বিজ্ঞাপন দেখতে না চাইলে বিজ্ঞাপনের ওপরের ডান দিকে থাকা তিনটি ডট আইকনে ক্লিক করতে হবে। এবার Why I am seeing this ad? অপশনে ক্লিক করুন। এবার পরের অপশনে প্রবেশ করে Hide all ads from this advertiser–এর পাশে থাকা Hide বাটনে ক্লিক করতে হবে।