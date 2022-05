ল্যাপটপের ঢাকনা বন্ধ করলেও চালু থাকবে স্ক্রিন

ঢাকনা বন্ধ অবস্থায় ল্যাপটপের স্ক্রিন চালু রাখার পদ্ধতি

উইন্ডোজে চলা ল্যাপটপের সেটিংসে পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই কন্ট্রোল প্যানেল থেকে Power Options লিংকে ক্লিক করতে হবে। এবার পাওয়ার অপশনের বাঁ পাশে থাকা মেন্যু থেকে Choose what closing the lid does মেন্যু নির্বাচন করতে হবে। এরপর Power and sleep buttons and lid settings থেকে When I close the lid সেটিংসের পাশে থাকা On battery এবং Plugged in–এর দুটি আলাদা সেটিংসের ড্রপডাউন থেকে Do nothing অপশন নির্বাচন করতে হবে। এবার নিচের Save changes বোতামে ক্লিক করলেই ঢাকনা বন্ধ থাকা অবস্থায় কম্পিউটারের মনিটরে ল্যাপটপের স্ক্রিন চালু থাকবে।