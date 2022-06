ল্যাপটপ ঘুমালেও চার্জ হবে স্মার্টফোন

USB Root Hub কন্ট্রোলার নির্বাচনের পর মাউসের ডান বোতাম চেপে Properties অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার ইউএসবি রুট হাবের প্রোপার্টিজ অপশন থেকে Power Management ট্যাব নির্বাচন করতে হবে। এরপর Allow the computer to turn off this device to save power অপশনের পাশে থাকা টিকচিহ্ন তুলে দিয়ে OK বোতাম চাপতে হবে। এভাবে USB Controller অপশনে থাকা বাকি USB Root Hub কন্ট্রোলারগুলোতে একইভাবে Allow the…save power অপশনের পাশের টিকচিহ্ন তুলে দিয়ে OK করতে হবে।