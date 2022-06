সফটওয়্যার ছাড়াই পিডিএফ ফাইল

প্রিন্টারের তালিকায় যদি মাইক্রোসফট প্রিন্ট টু পিডিএফ দেখা না যায়, তবে সম্ভবত অপশনটি আপনার উইন্ডোজে নিষ্ক্রিয় করা আছে। সমস্যা সমাধানে স্টার্ট মেনু থেকে Turn Windows features on or off লিখে Windows features অপশনে ক্লিক করতে হবে। এখানে উইন্ডোজের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সেবা চালু (অন) বা বন্ধ (অফ) করা যাবে। তালিকায় থাকা Microsoft Print to PDF অপশনে টিক চিহ্ন দিয়ে ok নির্বাচনের পর কম্পিউটার রিস্টার্ট করলেই যেকোনো ফাইলের পিডিএফ তৈরি করা যাবে।