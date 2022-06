স্মার্টফোনে নজরদারি ঠেকানোর পাঁচ উপায়

অব্যবহৃত অ্যাপস থেকে অনুমতি মুছে ফেলা

অ্যাপ ইনস্টলের সময় ইচ্ছে না থাকলেও ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ব্যবহারের পাশাপাশি অবস্থান, ফাইল এবং কল লগের মতো বিভিন্ন তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দিতে হয়। তবে ইনস্টল করার পর সব অ্যাপ নিয়মিত ব্যবহার করা হয় না। অব্যবহৃত অ্যাপগুলোকে দেওয়া অনুমতি মুছে ফেলে নজরদারি ঠেকানো সম্ভব। অনুমতি মুছে ফেলার জন্য স্মার্টফোনের Settings–এ প্রবেশ করে Privacy অপশন থেকে Permission manager নির্বাচন করতে হবে। এবার অব্যবহৃত অ্যাপগুলোর Permission অপশনে ট্যাপ করে Don't allow নির্বাচন করতে হবে। সতর্ক বার্তা দেখা গেলে Don't allow anyway বা Ask every time বা Allow only while using the app অপশন নির্বাচন করতে হবে।