হার্ডডিস্কে তথ্য না হারিয়েই নতুন ড্রাইভ তৈরি

নির্দিষ্ট ড্রাইভের অতিরিক্ত জায়গা কাজে লাগিয়ে নতুন ড্রাইভ তৈরির সময় তথ্য হারিয়ে যায় না। ফলে কাজের প্রয়োজনে যে কেউ নতুন ড্রাইভ তৈরি করতে পারেন। এ জন্য প্রথমে উইন্ডোজ কম্পিউটারে Windows Key এবং R একসঙ্গে চেপে রান উইন্ডো চালু করতে হবে। এরপর diskmgmt.msc লিখে এন্টার বোতাম চাপলেই হার্ডডিস্কে থাকা সব পার্টিশন দেখা যাবে। এবার যে পার্টিশন বা ড্রাইভ ভেঙে নতুন ড্রাইভ বানাবেন, সেটি নির্বাচন করে মাউসের ডান পাশে ক্লিক করতে হবে, অর্থাৎ আপনি যদি C:/ ড্রাইভ ভেঙে নতুন ড্রাইভ তৈরি করতে চান, তবে (C:) লেখা অংশে মাউসের ডান বোতাম চেপে Shrink volume অপশন ক্লিক করতে হবে। এবার Enter the amount of space to Shrink in MB: ঘরে নতুন ড্রাইভের জন্য জায়গার পরিমাণ দেখা যাবে।