হোয়াটসঅ্যাপে অপরিচিত নম্বরের কল সাইলেন্ট রাখবেন যেভাবে

হোয়াটসঅ্যাপে যেকোনো ব্যক্তি ফোন নম্বর জানলে কল করতে পারেন। এতে অনেক সময় অপরিচিত নম্বর থেকেও কল আসে। ব্যবহারকারীর কন্ট্যাক্ট তালিকায় নেই বা যাঁদের সঙ্গে আগে কখনো যোগাযোগ হয়নি, এমন অনেক ব্যক্তিও কল করেন। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা এ ধরনের অচেনা কল প্রায়ই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা এড়াতে হোয়াটসঅ্যাপে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা কল সাইলেন্ট করে রাখা যায়। ফিচারটি চালু থাকলে ফোনে সেভ করা নেই, এমন নম্বর থেকে কল এলে ফোনে রিংটোন বেজে ওঠে না। এই সুবিধা ব্যবহার করলে স্প্যাম বা প্রতারণামূলক কল ফোনে রিং না করায় বিরক্তির আশঙ্কা কমে। তবে কলটি সাইলেন্ট থাকলেও তার তথ্য হোয়াটসঅ্যাপের কল তালিকায় সংরক্ষিত থাকে। প্রয়োজনে পরে সেই নম্বরে যোগাযোগ করা যায়। পাশাপাশি পরিচিত বা সংরক্ষিত নম্বর থেকেই সরাসরি কল গ্রহণ সীমিত রাখা সম্ভব হওয়ায় নিরাপত্তার দিক থেকেও এটি কার্যকর। দেখে নেওয়া যাক, সুবিধাটি কীভাবে চালু করা যায়।
অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এই সুবিধা চালু করতে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ খুলে ওপরের ডান পাশে থাকা তিনটি বিন্দুতে ট্যাপ করে সেটিংসে যেতে হবে। সেখান থেকে প্রাইভেসি অপশনে প্রবেশ করে নিচে স্ক্রল করলে কলস সেকশন পাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে অপরিচিত নম্বরের কল সাইলেন্ট রাখার অপশনটি চালু করা যাবে। এই সুবিধা চালু থাকলে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা কলে ফোন বাজবে না। তবে কলের তথ্য কলস ট্যাব ও নোটিফিকেশনে দেখা যাবে। চাইলে সেখান থেকেই ওই নম্বরে কল ব্যাক করা সম্ভব। ব্যবহারকারী যদি কোনো অপরিচিত নম্বরে কল করেন বা বার্তা পাঠান, তাহলে ভবিষ্যতে সেই নম্বর থেকে আসা কল আর সাইলেন্ট থাকবে না। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একেবারেই কল পেতে না চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে তাকে ব্লক করা যায়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া