হোয়াটসঅ্যাপ
টিপস

অ্যাপ না খুলে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পড়ার কৌশল

আহসান হাবীব

সহজে বার্তা বা ছবি আদান-প্রদানের সুযোগ থাকায় হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকে। হোয়াটসঅ্যাপে প্রাপক বার্তা পেলেন কি না, তা বোঝা যায় বার্তার ঠিক নিচে থাকা নীল রঙের দুটি টিক চিহ্ন দেখে। তবে অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে প্রাপক চান, বার্তা পড়ার বিষয়টি প্রেরক যেন জানতে না পারেন। আর তাই কেউ কেউ ‘ব্লু টিক’ বা বার্তা পড়ার চিহ্ন প্রদর্শন সুবিধা বন্ধ রাখেন। কিন্তু তখন আরেক ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। সুবিধাটি বন্ধ থাকলে কোনো প্রেরকই তাঁদের পাঠানো বার্তা পড়া হয়েছে কি না তা জানতে পারেন না। ফলে ভুল–বোঝাবুঝি হয়ে থাকে। ফলে বারবার এই সেটিংস চালু ও বন্ধ করতে হয়। তবে চাইলেই হোয়াটসঅ্যাপ না খুলেই যেকোনো ব্যক্তির পাঠানো বার্তা পড়া সম্ভব।

অ্যাপ না খুলে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পড়ার জন্য স্মার্টফোনের হোমস্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপের একটি উইজেট যোগ করতে হবে। এ জন্য প্রথমে হোমস্ক্রিনে আঙুল চেপে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এরপর ‘উইজেটস’ মেনু থেকে হোয়াটসঅ্যাপের ৪ বাই ২ ফরম্যাটের উইজেট বেছে নিয়ে হোমস্ক্রিনে যুক্ত করতে হবে। উইজেটটি হোমস্ক্রিনে একটি ছোট উইন্ডোর মতো জায়গা তৈরি করবে। সেখানে নতুন আসা বার্তাগুলো দেখা যাবে। বার্তা বড় হলে স্ক্রল করে সম্পূর্ণ বার্তাও পড়া যাবে। অ্যাপ খোলার দরকার হবে না।

উইজেট ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বার্তা পড়লেও কোনো ব্লু টিক দেখা যাবে না; অর্থাৎ ব্যবহারকারী বার্তা পড়ে ফেললেও প্রেরক তা জানতে পারবে না। যাঁরা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখতে চান বা বারবার ব্লু টিক অপশন চালু বন্ধ করতে বিরক্ত হন, তাঁদের জন্য এটি একটি কার্যকর সমাধান।

সূত্র: টেকলুসিভ

