ওয়াই–ফাই পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন? যেভাবে পুনরুদ্ধার করবেন

আহসান হাবীব

ওয়াই–ফাই এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। কাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, ভিডিও স্ট্রিমিং বা অনলাইন মিটিং—সবকিছুই ওয়াই–ফাইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ওয়াই–ফাই সংযোগ নিরাপদ রাখতে এ জন্য জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়। তবে দীর্ঘ ও জটিল পাসওয়ার্ডের কারণে অনেক সময় তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকলে অনেকেই পাসওয়ার্ড মনে রাখেন না। অবশ্য অধিকাংশ কম্পিউটার এবং স্মার্ট যন্ত্র ব্যবহারকারীর ওয়াই–ফাই পাসওয়ার্ড নিরাপদে সংরক্ষণ করে রাখেন। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তা সহজেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

অ্যান্ড্রয়েডে ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড দেখা

নতুন অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে সংরক্ষিত পাসওয়ার্ড সরাসরি দেখা যায় না। তবে কিউআর কোডের মাধ্যমে তা শেয়ার করা সম্ভব। সেটিংস অপশনে থাকা কানেকশনস মেনুতে গিয়ে ওয়াই–ফাই নির্বাচন করতে হবে। সংযুক্ত ওয়াই–ফাই নেটওয়ার্কের নামের পাশে থাকা গিয়ার আইকনে ট্যাপ করে পরের পেজে যেতে হবে। পাসওয়ার্ড অপশনের পাশে থাকা আই আইকনে ট্যাপ করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। এরপর পাসওয়ার্ড দেখা যাবে। এ ছাড়া নিচে থাকা কিউআর কোড ব্যবহার করেও ওয়াই–ফাই নেটওয়ার্ক শেয়ার করা যাবে।

উইন্ডোজে ওয়াই–ফাই পাসওয়ার্ড বের করার উপায়

উইন্ডোজ কম্পিউটার আগে সংযুক্ত সব নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে। প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ারিং সেন্টার অপশনে গিয়ে সংযুক্ত ওয়াই–ফাই নেটওয়ার্কের নামের ওপর ক্লিক করতে হবে এবং ওয়্যারলেস প্রপার্টিজ নির্বাচন করতে হবে। এরপর সিকিউরিটি ট্যাবে গিয়ে শো ক্যারেক্টারস টিকবক্সে টিক দিতে হবে। এরপর পাসওয়ার্ড দেখা যাবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

