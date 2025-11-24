হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজ লিখিত আকারে পড়া যায়
হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজ লিখিত আকারে পড়া যায়
টিপস

হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজ বার্তা আকারে পড়বেন যেভাবে

প্রযুক্তি ডেস্ক

ব্যক্তিগত বা পেশাগত কাজে হোয়াটসঅ্যাপে লিখিত বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভয়েস মেসেজ পাঠান অনেকে। কিন্তু উচ্চারণ অস্পষ্ট বা আশপাশে শব্দ হলে ভয়েস মেসেজের সব তথ্য প্রাপক ভালোভাবে শুনতে পারেন না। তবে চাইলেই ‘ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্টস’ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ভয়েস মেসেজ বার্তা আকারে পড়া যায়। অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনের পাশাপাশি আইফোনেও সুবিধাটি ব্যবহার করা সম্ভব।

হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্টস সুবিধাটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক, ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে যেকোনো সময় চালু বা বন্ধ করতে পারবেন। সুবিধাটি চালুর পর যেকোনো ভয়েস মেসেজ চাপ দিয়ে ধরে রাখলেই সেটিকে বার্তায় রূপান্তর করে পড়া যাবে। ট্রান্সক্রিপশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারকারীর যন্ত্রেই সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ ভয়েস মেসেজ ও বার্তা ব্যবহারকারীর যন্ত্রেই থাকবে এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে তা সংরক্ষণ করা হবে না।

Also read:হোয়াটসঅ্যাপের এই ৭ সুবিধা সম্পর্কে জানেন তো

হোয়াটসঅ্যাপের ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্টস সুবিধা চালুর জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ‘চ্যাটস’ বিভাগ নির্বাচনের পর ‘ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্টস’ অপশনে গিয়ে সুবিধাটি চালু বা বন্ধ করা যাবে। একই জায়গা থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট দেখার ভাষাও নির্বাচন করতে হবে। এবার যে ভয়েস মেসেজটি বার্তায় রূপান্তর করতে চান, সেটিতে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। এরপর প্রদর্শিত মেনু থেকে ‘ট্রান্সক্রাইব’ নির্বাচন করলেই মেসেজটির নিচে লিখিত আকারে বার্তা দেখা যাবে।

Also read:হোয়াটসঅ্যাপে চালু হলো চ্যাটজিপিটির ছবি তৈরির সুবিধা, ব্যবহার করবেন যেভাবে

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে ইংরেজি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং রুশ ভাষার ভয়েস মেসেজ বার্তায় রূপান্তর করে পড়া যাবে। তবে আইওএস ১৭ অপারেটিং সিস্টেমে চলা আইফোনে ইংরেজি, আরবি, চীনা, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, জাপানি, কোরীয়, পর্তুগিজ, রুশ, স্প্যানিশ, তুর্কি, ডাচ, ফিনিশ, হিব্রু, মালয়, নরওয়েজীয়, সুইডিশ ও থাই ভাষায় বার্তা পড়ার সুযোগ মিলবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

Also read:হোয়াটসঅ্যাপ ফোনকলে নতুন দুই সুবিধা আসছে
আরও পড়ুন