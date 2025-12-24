সেলফি থেকে বড়দিনের পোর্ট্রেট ছবি তৈরি করবেন যেভাবে

আগামীকাল বৃহস্পতিবার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। বড়দিনকে সামনে রেখে এআই দিয়ে বড়দিনের আবহে পোর্ট্রেট ছবি তৈরি করে প্রকাশ করছেন অনেকে। গুগলের ন্যানো ব্যানানা প্রো বা ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি ইমেজেসের মাধ্যমে চাইলেই নিজের সেলফি ছবি দিয়ে বড়দিনের পোর্ট্রেট ছবি তৈরি করা সম্ভব।
কীভাবে তৈরি করবেন বড়দিনের পোর্ট্রেট ছবি
বড়দিনের পোর্ট্রেট ছবি তৈরির জন্য প্রথমে গুগলের ন্যানো ব্যানানা প্রো বা ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি ইমেজেসের মধ্যে যেকোনো একটি টুল বেছে নিতে হবে। এরপর যে সেলফিটিকে পোর্ট্রেটে রূপ দিতে হবে, সেটি সেই টুলে আপলোড করতে হবে। ছবি আপলোডের পর একটি বিস্তারিত প্রম্পট দিতে হবে। সেখানে মুখাবয়ব, ত্বকের রং ও অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত রাখার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি হলিডে লাইটিং, সোনালি আভা, চিরসবুজ গাছের ডাল, উষ্ণ আলো ও ক্রিসমাস কার্ডের মতো রঙের ব্যবহারের বিষয়গুলোও উল্লেখ করতে হবে। বিভিন্ন প্রম্পটের মাধ্যমে চাইলে হালকা তুষারপাতের মধ্যে শীতের পোশাক পরা একজন নারী বা পুরুষের ছবি, পেছনে উৎসবের আলো এবং শীতল ও উষ্ণ রঙের ভিন্ন আবহও তৈরি করা যাবে।
যে ধরনের সেলফিতে বড়দিনের পোর্ট্রেট ছবি ভালো হবে
ভালো মানের পোর্ট্রেট পেতে হলে সেলফিতে মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যাওয়া জরুরি। মুখ স্পষ্ট থাকলে এআই সহজে মুখের গঠন, ত্বকের টেক্সচার ও অভিব্যক্তি শনাক্ত করতে পারে। ফলে ব্যক্তির পরিচয় বা মুখের বৈশিষ্ট্য বদল না করে বাস্তবধর্মী ক্রিসমাস পোর্ট্রেট তৈরি সম্ভব হয়। পাশাপাশি প্রম্পটে মুখাবয়ব অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।