মুঠোফোন হারিয়ে গেলে ফেসবুক বন্ধ করবেন কীভাবে

মুঠোফোন হারিয়ে যাওয়ার পর দ্রুত আশপাশে থাকা কম্পিউটারের মাধ্যমে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে ক্লিক করে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশনে প্রবেশ করতে হবে। এবার সেটিংসে ক্লিক করে Security and login নির্বাচন করলেই ডান পাশে দেখা যাবে where you are logged in। অপশনটিতে হারিয়ে যাওয়া মুঠোফোনের মডেল দেখা যাবে।