স্মার্টফোন নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করবেন যেভাবে

বন্ধ হওয়া ফোন সরাসরি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবেও চালু করা যায়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালুর জন্য Scheduled power on/off অপশন থেকে Auto power on নির্বাচন করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। Scheduled power on/off সুবিধা ব্যবহার করতে না চাইলে Auto power on এবং Auto power off অপশনগুলো বন্ধ রাখতে হবে।