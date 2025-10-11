ফেসবুকের মেমোরিজ নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করবেন যেভাবে

ফেসবুকের ‘মেমোরিজ’ বা পুরোনো স্মৃতিচারণার সুবিধাটি অনেকের কাছে আনন্দের উৎস। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পুরোনো পোস্ট, ছবি বা ভিডিও দেখে অতীতের মুহূর্তগুলো আবার মনে করতে পারেন। তবে সবার জন্য পুরোনো স্মৃতি আনন্দের হয় না। অনেক সময় হঠাৎ এমন কোনো পোস্ট বা ছবির মুখোমুখি হতে হয়, যা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিংবা অনিচ্ছাকৃত কষ্টের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। এ সমস্যার সমাধান চাইলে সহজেই ফেসবুকের মেমোরিজ সুবিধা নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা যায়।
ফেসবুকের মেমোরিজ সুবিধা নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধের জন্য প্রথমে ফেসবুক অ্যাপ খুলতে হবে। এরপর অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পর্দার ওপরের ডান পাশে থাকা মেনু বোতামে ক্লিক করে ‘মেমোরিজ’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এবার ওপরের ডান পাশে থাকা গিয়ার আইকন বা সেটিংস বোতামে চাপ দিয়ে ‘মেমোরিজ সেটিংস’ চালু করে নোটিফিকেশনস ট্যাবের নিচে থাকা ‘হোয়াট মেমোরিজ ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি নোটিফায়েড’ নির্বাচন করতে হবে। এখানে তিনটি অপশন পাওয়া যাবে। ‘অল মেমোরিজ’, ‘হাইলাইটস’ ও ‘নান’। ‘অল মেমোরিজ’ নির্বাচন করলে প্রতিদিনের সব পুরোনো পোস্ট, ছবি ও ভিডিও দেখানো হবে। ‘হাইলাইটস’ অপশন বেছে নিলে শুধু নির্বাচিত বা বিশেষ স্মৃতিগুলোই দেখা যাবে। আর ‘নান’ নির্বাচন করলে ফেসবুক কোনো স্মৃতিসংক্রান্ত নোটিফিকেশন পাঠাবে না।
ফেসবুকের মেমোরিজে চাইলে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সব স্মৃতি লুকিয়ে রাখা যাবে। এ জন্য ‘মেমোরিজ সেটিংস’ থেকে ‘পিপল’ অপশনে গিয়ে যাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত স্মৃতি দেখতে চান না, তাঁর নাম লিখতে হবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের স্মৃতি বন্ধ করতে ‘মেমোরিজ সেটিংস’ থেকে ‘ডেটস’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এখানে ব্যবহারকারী এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা পুরো এক বছরের স্মৃতি লুকিয়ে রাখতে পারবেন।