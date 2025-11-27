ইন্টারনেট না থাকলেও গুগল ম্যাপস ব্যবহার করবেন যেভাবে

অচেনা কোনো স্থান বা শহরে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার দিকনির্দেশনা পেতে গুগল ম্যাপস ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু আশপাশে মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল বা স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সংযোগ পেতে সমস্যা হলে গুগলের এই ম্যাপস-সেবা ব্যবহার করা যায় না। তবে গুগল ম্যাপসের অফলাইন সুবিধা কাজে লাগিয়ে চাইলেই ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। অফলাইন মোডে গুগল ম্যাপস ব্যবহারের পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক।
অফলাইন মোডে গুগল ম্যাপস ব্যবহারের জন্য প্রথমে গুগল ম্যাপস অ্যাপের প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর অফলাইন ম্যাপস অপশনে প্রবেশ করে ‘সিলেক্ট ইয়োর ওউন ম্যাপ’ নির্বাচন করতে হবে। এবার যে অঞ্চল বা স্থানের ম্যাপ ভবিষ্যতে অফলাইনে ব্যবহার করবেন, তা জুম ইন বা আউট করে নির্বাচনের পর ডাউনলোড বাটন প্রেস করতে হবে। একবার ডাউনলোড হয়ে গেলে মানচিত্রটি পরবর্তী যেকোনো সময় ইন্টারনেট ছাড়া ব্যবহার করা যাবে। গাড়ি চালানোর নির্দেশনাও অফলাইনে পাওয়া যাবে। তবে রাস্তার ট্রাফিক পরিস্থিতি, বিকল্প রুট বা গণপরিবহনের সময়সূচি দেখা যাবে না।
গুগল ম্যাপসের অফলাইন মোড কাজে লাগিয়ে দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের পথের গন্তব্যও জানা যায়। ফলে বিদেশভ্রমণের সময় ইন্টারনেট ডেটা খরচ না করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের তথ্য জানা যাবে। এ জন্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট শহরের মানচিত্র ডাউনলোড করে রাখতে হবে।
প্রসঙ্গত, ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও স্মার্টফোনের জিপিএস সব সময় সক্রিয় থাকে। তাই ফোনের জিপিএসের তথ্য কাজে লাগিয়ে ডাউনলোড করা মানচিত্রে ব্যবহারকারীদের অবস্থান ও গন্তব্যের তথ্য জানাতে পারে গুগল ম্যাপস।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া