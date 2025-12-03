হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ না করে অন্যদের পাঠানো বার্তা পড়ার ৪ কৌশল

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। তবে ব্যস্ততার কারণে সব সময় হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করে অন্যদের পাঠানো সব বার্তা সময়মতো পড়া সম্ভব হয় না। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না জানার পাশাপাশি নানা ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তবে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ না করেও অন্যদের পাঠানো বার্তা স্মার্টফোনে পড়া যায়। কৌশলগুলো জেনে নেওয়া যাক।
হোয়াটসঅ্যাপে কোনো বার্তা এলে স্মার্টফোনের নোটিফিকেশন প্যানেলের মাধ্যমে দ্রুত জানা যায়। আর তাই নোটিফিকেশন প্যানেল ব্যবহার করে চাইলে অ্যাপ না খুলেও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পড়া সম্ভব। ফোনের পর্দায় থাকা নোটিফিকেশন প্যানেল নিচের দিকে নামিয়ে বার্তার মূল অংশ সহজে পড়া যাবে।
হোয়াটসঅ্যাপে আসা বার্তার প্রিভিউ চাইলে ফোন লক স্ক্রিন করা অবস্থাতেও দেখা সম্ভব। এ জন্য ফোনের সেটিংসে গিয়ে নোটিফিকেশন মেনু থেকে হোয়াটসঅ্যাপ নির্বাচন করে ‘শো প্রিভিউ’ অপশন সক্রিয় করতে হবে।
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য আরেকটি সমাধান হলো হোয়াটসঅ্যাপ উইজেট। হোম স্ক্রিনে উইজেট যুক্ত করে নিলে অ্যাপ না খুলেই সাম্প্রতিক বার্তা দেখা যায়। এতে ব্যস্ত সময়ে দ্রুত বার্তা পড়া যায়।
স্মার্ট ঘড়ির মাধ্যমে সহজেই হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ না করে অন্যদের পাঠানো বার্তা পড়া যায়। ফলে জরুরি বার্তা দেখার জন্য ফোন হাতে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ জন্য অবশ্য স্মার্ট ঘড়িটির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আগে থেকেই যুক্ত থাকতে হবে।
সূত্র: টেকলুসিভ