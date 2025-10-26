কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে স্মার্টফোনের বার্তা পড়ার কৌশল

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে স্মার্টফোনে নিয়মিত বার্তা আদান-প্রদান করেন অনেকে। তবে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার কারণে স্মার্টফোনে অন্যদের পাঠানো সব বার্তা সময়মতো পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অজানা থেকে যায়। চাইলে গুগল মেসেজেস অ্যাপের ওয়েব সংস্করণ ব্যবহার করে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে আসা সব বার্তা পড়া সম্ভব।
কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে স্মার্টফোনে বার্তা পড়ার জন্য প্রথমে ফোনে এসএমএস পাঠানোর ডিফল্ট অ্যাপ হিসেবে গুগল মেসেজেস নির্বাচন করতে হবে। বেশির ভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই গুগল মেসেজেস আগে থেকে ডিফল্ট অ্যাপ হিসেবে ইনস্টল করা থাকে। কিন্তু যদি অন্য কোনো এসএমএস অ্যাপ ফোনে ডিফল্ট হিসেবে সেট করা থাকে, তাহলে সেটিংস মেনুতে প্রবেশের পর অ্যাপস অপশনে ক্লিক করে ডিফল্ট অ্যাপস নির্বাচন করতে হবে। এরপর এসএমএস অ্যাপ অপশন থেকে মেসেজেস নির্বাচন করলেই ফোনে আসা সব বার্তা গুগল মেসেজেস অ্যাপে দেখা যাবে।
ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে গুগল মেসেজেস অ্যাপ চালুর জন্য ব্রাউজারে ‘গুগল মেসেজেস ফর ওয়েব’ চালু করতে হবে। এরপর নিজের গুগল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করলে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের পর্দায় একটি ইমোজি দেখা যাবে। ফোনে গুগল মেসেজেস অ্যাপ খুলে সেই ইমোজিতে স্পর্শ করলেই ব্যবহারকারীর পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ফোনের সঙ্গে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সংযুক্ত হয়ে যাবে।
ইমোজি শনাক্তকরণ পদ্ধতি যদি কাজ না করে, সে ক্ষেত্রে কিউআর কোড স্ক্যান করে ফোন ও কম্পিউটার বা ল্যাপটপকে সংযুক্ত করা যাবে। এরপর ফোনের মেসেজেস অ্যাপের প্রোফাইল আইকন ট্যাপ করে ডিভাইস পেয়ারিং অপশন থেকে কিউআর পেয়ারিং নির্বাচনের মাধ্যমে স্ক্যানার চালু করতে হবে। এবার পর্দায় থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফোনের সঙ্গে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সংযোগ সম্পন্ন হবে। ফলে কম্পিউটার এবং ব্রাউজারে বার্তাগুলো দেখা যাবে। প্রসঙ্গত, কিউআর কোড স্ক্যান করার আগে ‘রিমেমবার দিস কম্পিউটার’ অপশন চালু করলে প্রতিবার নতুন করে লগইন করতে হবে না।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ