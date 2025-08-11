স্মার্টফোনের টাচ স্ক্রিনের সমস্যা সমাধানের ৬ উপায়

স্মার্টফোনে যেকোনো কাজই টাচ স্ক্রিন বা স্পর্শনির্ভর পর্দার মাধ্যমে করতে হয়। ফলে টাচ স্ক্রিন ভালোমতো কাজ না করলে নিয়মিত কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফোনের টাচ স্ক্রিন ট্যাপ বা সুইপ করলে কাজ না করা খুব সাধারণ একটি সমস্যা। সফটওয়্যারের ত্রুটি, অতিরিক্ত ভারী অ্যাপ চালানো, পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতার অভাব বা দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ফোনের টাচ স্ক্রিন ঠিকমতো কাজ করে না। ফোনের টাচ স্ক্রিনের সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো জেনে নেওয়া যাক।
টাচ স্ক্রিনের সমস্যা সমাধানে ফোন ফোর্স রিস্টার্ট করা বেশ কার্যকর। ফোর্স রিস্টার্টের ফলে ফোনের মেমোরি রিফ্রেশ হয় এবং অনেক সময় স্ক্রিনের হ্যাং হয়ে যাওয়া সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ফোর্স রিস্টার্ট করার জন্য পাওয়ার ও ভলিউম ডাউন বাটন একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড চেপে ধরতে হবে। আইফোনের ক্ষেত্রে প্রথমে ভলিউম আপ, তারপর ভলিউম ডাউন চেপে পাওয়ার বাটন ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ না অ্যাপলের লোগো দেখা যায়।
কখনো কখনো ব্যাটারি সমস্যার কারণে স্ক্রিন হ্যাং করতে পারে। এ সময় ফোন চার্জে দিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। কিছুটা চার্জ হলে আবার ফোর্স রিস্টার্টের চেষ্টা করতে হবে।
তৃতীয় পক্ষের কোনো অ্যাপ সমস্যার জন্য দায়ী হলে ফোন সেফ মোডে চালু করে দেখা যেতে পারে। সেফ মোডে কেবল ডিফল্ট সিস্টেম অ্যাপ চালু হয়। এ অবস্থায় ফোন ঠিকঠাক কাজ করলে সম্প্রতি ইনস্টল করা অ্যাপগুলো মুছে ফেলতে হবে।
চার্জ করার সময় বা দীর্ঘ সময় গেম খেলার পর ফোন অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে স্ক্রিন ঠিকমতো কাজ করে না। আর তাই ফোন কিছুক্ষণ বন্ধ করে ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। ফোন ঠান্ডা হলে আবার চালু করতে হবে।
ধারণক্ষমতা প্রায় পূর্ণ হয়ে গেলে ফোন ধীরগতিতে কাজ করার পাশাপাশি অনেক সময় স্ক্রিন ঠিকমতো কাজ করে না। এ ক্ষেত্রে ফোনে থাকা অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ, ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলতে হবে। এরপর অ্যাপ ক্যাশ ও অস্থায়ী ফাইল মুছে ফোন রিস্টার্ট করতে হবে।
ফ্যাক্টরি রিসেট করলে ফোনে থাকা সব তথ্য মুছে যাওয়ায় বিভিন্ন ত্রুটিযুক্ত সফটওয়্যার, ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে ফ্যাক্টরি রিসেট করলে ফোনে থাকা সব তথ্য মুছে যায়। তাই ফ্যাক্টরি রিসেট করার আগে অবশ্যই ফোনের সব তথ্য আলাদা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।
সূত্র: নিউজ১৮