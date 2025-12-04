ন্যানো বানানা প্রো এআই টুল দিয়ে সহজেই ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচার তৈরি করা যায়
টিপস

এআই টুল দিয়ে ছবির ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচার তৈরি করবেন যেভাবে

আহসান হাবীব

ছবি সম্পাদনা, অ্যানিমেশন বা সৃজনশীল ইলাস্ট্রেশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। সম্প্রতি উন্মুক্ত হওয়া ন্যানো বানানা প্রো এআই টুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ কোনো ছবিকে ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচারে রূপান্তর করতে পারে। আগে এই কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতা, জটিল সফটওয়্যার ও শক্তিশালী কম্পিউটারের প্রয়োজন হতো। এখন স্মার্টফোনেই তা সহজে করা সম্ভব। ন্যানো বানানা প্রো এআই টুল দিয়ে ছবির ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচার তৈরির পদ্ধতি দেখে নেওয়া যাক।

ঝাপসা বা অন্ধকার ছবি এআই সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না। আর তাই থ্রি–ডি ক্যারিকেচার তৈরির জন্য প্রথমে স্পষ্ট ছবি নির্বাচন করতে হবে। ছবিতে মুখের গঠন, আলো ও রেজল্যুশন যত ভালো হবে, ফলাফলও তত নিখুঁত হবে। ছবি নির্বাচনের পর তা জেমিনি ন্যানো বানানা প্রোতে আপলোড করতে হবে। আপলোড সম্পন্ন হলে এআই টুলটি চোখ, নাক, ঠোঁট, চোয়ালসহ মুখের মূল বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করবে। এরপর পছন্দমতো স্টাইল নির্বাচন করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী মাথার আকার, চোখের গঠন, ত্বকের রং, ব্যাকগ্রাউন্ড, আলোর দিক, টেক্সচারের মাত্রা পরিবর্তন করতে হবে। এবার কাঙ্ক্ষিত স্টাইল ও চাহিদা অনুযায়ী প্রম্পট লিখে ‘জেনারেট’ অপশনে চাপ দিলেই রেন্ডারিং শুরু হবে।

ব্যবহারকারীদের কমান্ড অনুযায়ী ছবির ত্রিমাত্রিক ডেপথ, আলো-ছায়া ও প্রাকৃতিক টেক্সচারের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ থ্রি–ডি ক্যারিকেচারে রূপ দিয়ে থাকে এআই। এ জন্য ছবির ভিন্নতার কারণে ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচার তৈরি হতে একটু সময় লাগে। ক্যারিকেচার তৈরি হয়ে গেলে তা পিএনজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে সেভ করতে হবে। চাইলে টুল থেকেই সরাসরি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ত্রিমাত্রিক ক্যারিকেচার শেয়ার করা যাবে।

