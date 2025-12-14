হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো অনুবাদের সুবিধা, ব্যবহার করবেন যেভাবে

ভাষাগত ব্যবধান কমাতে জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ নতুন একটি বিল্ট–ইন অনুবাদের সুবিধা চালু করেছে। এই ফিচারের মাধ্যমে ভিন্ন ভাষায় পাঠানো বার্তার অর্থ জানতে ব্যবহারকারীদের আর তৃতীয় পক্ষের কোনো অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে না। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বৈশ্বিক ব্যবসায়িক কথোপকথন কিংবা বিদেশে ভ্রমণের সময় ভাষার বাধা দূর করতে এই সুবিধা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই ধাপে ধাপে এই অনুবাদের সুবিধা চালু করা হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপের পরিচিত ইন্টারফেসের মধ্যেই অনুবাদ দেখানো হবে, ফলে ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা কোনো সেটআপের প্রয়োজন হবে না। ফলে ভ্রমণকারী, শিক্ষার্থী ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করা পেশাজীবীদের জন্য এই ফিচার বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।
এই অনুবাদের সুবিধা ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে, ব্যবহারকারীর স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণ ইনস্টল করা আছে। যেহেতু ফিচারটি পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হচ্ছে, তাই অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোরে গিয়ে নিয়মিত হালনাগাদ পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা দেখে নিতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো বার্তা অনুবাদ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট চ্যাট খুলে বার্তার ওপর কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে। এরপর অ্যান্ড্রয়েডে তিন ডট মেনুতে কিংবা আইওএসে কনটেক্সট মেনুতে গিয়ে ‘ট্রান্সলেট’ বা অনুবাদ অপশন নির্বাচন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মূল বার্তার নিচে অনুবাদ করা লেখা দেখা যাবে।
বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ একাধিক আন্তর্জাতিক ভাষার অনুবাদ করতে পারে। যদিও অঞ্চলভেদে কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, হিন্দিসহ বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ভাষা এই সুবিধার আওতায় এসেছে।
