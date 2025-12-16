হোয়াটসঅ্যাপ
হোয়াটসঅ্যাপে অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন নম্বর ব্লক করবেন যেভাবে

প্রযুক্তি ডেস্ক

বর্তমানে দৈনন্দিন যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে হোয়াটসঅ্যাপ। বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা সহকর্মীদের সঙ্গে দ্রুত এবং নিরাপদে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও হোয়াটসঅ্যাপে অপরিচিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি ফোনকল করেন। ফলে মাঝেমধ্যেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে হোয়াটসঅ্যাপে চাইলেই অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন নম্বর ব্লক করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। হোয়াটসঅ্যাপে অনাকাঙ্ক্ষিত ফোন নম্বর ব্লক করার দুটি পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক।

ফোন নম্বর ব্লক করার জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ চালু করে অনাকাঙ্ক্ষিত নম্বরের চ্যাটে প্রবেশ করতে হবে। এরপর চ্যাটের ডান দিকের ওপরের কোণে থাকা তিনটি ডট আইকনে ট্যাপ করে ‘মোর’ অপশন থেকে ‘ব্লক’ নির্বাচন করলেই নম্বরটি ব্লক হয়ে যাবে। ব্লক করা নম্বর থেকে কেউ চাইলেও বার্তা পাঠাতে বা ফোন কল করতে পারবে না, পাশাপাশি আপনার প্রোফাইলের হালনাগাদ তথ্যও দেখতে পারবেন না।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ব্যবহারকারী হোয়াটসঅ্যাপের ‘সেটিংস’–এ প্রবেশ করে ‘প্রাইভেসি’ থেকে ‘কনট্যাক্টস’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর ‘ব্লকড কন্টাক্টস’–এ গিয়ে ‘অ্যাড’ ট্যাপ করে অনাকাঙ্ক্ষিত নম্বরটি খুঁজে নির্বাচন করে ‘ব্লক’ ট্যাপ করলেই ফোন নম্বরটি ব্লক হয়ে যাবে।

