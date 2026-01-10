জিমেইলে স্প্যাম ই-মেইলের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাশাপাশি সেগুলো মুছে ফেলবেন যেভাবে

অনেক সময় জিমেইল ব্যবহারকারীদের ইনবক্সে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারণামূলক মেইল বা অবাঞ্ছিত অনেক মেইল এসে জমা হয়। বেশি বেশি স্প্যাম মেইল ইনবক্সে জমা হলে দরকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ মেইল খুঁজে পান না অনেকেই। শুধু তা–ই নয়, স্প্যাম ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সাইবার হামলার আশঙ্কা থাকে। তবে চাইলেই অন্যদের পাঠানো স্প্যাম বা অবাঞ্ছিত ই-মেইলের বিরুদ্ধে গুগলের কাছে অভিযোগ করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। জিমেইলে স্প্যাম ই-মেইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পাশাপাশি দ্রুত সেগুলো মুছে ফেলার পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক।
কম্পিউটার থেকে জিমেইল ব্যবহার করে স্প্যাম ই-মেইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য প্রথমে ইনবক্সে প্রবেশ করতে হবে। এরপর এক বা একাধিক সন্দেহজনক ইমেইল নির্বাচন করে ওপরের মেনুতে থাকা অ্যালার্ট আইকনে ক্লিক করে ‘রিপোর্ট স্প্যাম’ অপশনে ক্লিক করলেই সেগুলো স্প্যাম ফোল্ডারে চলে যাবে।
স্প্যাম ফোল্ডারে জমে থাকা ইমেইল একসঙ্গে মুছে ফেলতে চাইলে প্রথমে জিমেইল খুলে বাঁ পাশের মেনুতে থাকা ‘মোর’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ‘স্প্যাম’ ফোল্ডারে প্রবেশ করে ওপরের অংশে থাকা ‘ডিলিট অল স্প্যাম মেসেজ নাউ’ অপশনে ক্লিক করলেই ফোল্ডারের সব ইমেইল স্থায়ীভাবে মুছে যাবে। চাইলে নির্দিষ্ট কিছু ইমেইল আলাদাভাবে নির্বাচন করে সেগুলো স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা সম্ভব।
কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইমেইল ভুলবশত স্প্যাম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সেটি সহজেই আবার ইনবক্সে ফিরিয়ে আনা যায়। এর জন্য জিমেইল খুলে বাঁ পাশের মেনু থেকে ‘মোর’ অপশনে ক্লিক করে ‘স্প্যাম’ ফোল্ডারে যেতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট ইমেইলের পাশের ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে ওপরের মেনু থেকে ‘নট স্প্যাম’ অপশনে ক্লিক করলে ইমেইলটি স্বাভাবিকভাবে ইনবক্সে ফিরে আসবে।