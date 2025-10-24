এক বছরে সত্য নাদেলার আয় বেড়েছে ২১২ কোটি টাকা, কীভাবে

মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সত্য নাদেলা
প্রতিবছরই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতনসহ বিভিন্ন সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সচরাচর মূল বেতনের ১০ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সত্য নাদেলার এক বছরে আয় বাড়ার খবর শুনে চমকে যেতেই হবে। ২০২৫ অর্থবছরে গত বছরের তুলনায় সত্য নাদেলার আয় বেড়েছে ১ কোটি ৭৪ লাখ মার্কিন ডলার বা ২১২ কোটি ২৮ লাখ টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ১২২ টাকা ধরে)।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে মাইক্রোসফট থেকে বেতন, বোনাস, শেয়ারসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা পেয়ে থাকেন সত্য নাদেলা। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা উন্মুক্ত করায় মাইক্রোসফটের শেয়ারের মূল্য ২৩ শতাংশ বেড়েছে। শেয়ারের দাম বাড়ায় সত্য নাদেলার আয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২০২৫ অর্থবছরে মাইক্রোসফটের কাছে থেকে সত্য নাদেলা মোট আয় করেছেন ৯ কোটি ৬৫ লাখ ডলার, যা আগের বছর ছিল ৭ কোটি ৯১ লাখ ডলার। ফলে এক বছরে সত্য নাদেলার আয় বেড়েছে ২২ শতাংশের বেশি।

মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ২০২৫ অর্থবছরে সত্য নাদেলার আয়ের ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বেশি শেয়ার ও ৯৫ লাখ ডলারের বেশি নগদ প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সত্য নাদেলার বেতন বৃদ্ধি মূলত মাইক্রোসফটের শেয়ারের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত। গত তিন বছরে মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম দ্বিগুণ হয়েছে।

ভারতের হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করা সত্য নাদেলা মণিপাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ১৯৮৮ সালে তড়িৎ প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং উইসকনসিন-মিলওয়াকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটারবিজ্ঞানে ১৯৯০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে মাইক্রোসফটে যোগ দেওয়ার আগে সত্য নাদেলা সান মাইক্রোসিস্টেমসে কাজ করতেন।

