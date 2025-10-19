হোয়াটসঅ্যাপ
স্প্যাম বার্তা নিয়ন্ত্রণে নতুন নিরাপত্তাসুবিধা চালু করছে হোয়াটসঅ্যাপ

প্রযুক্তি ডেস্ক

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজেদের পণ্য বা সেবার প্রচারণায় হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত বার্তা পাঠান। এসব স্প্যাম বার্তার কারণে মাঝেমধ্যেই বিব্রতকর সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শুধু তা–ই নয়, স্প্যাম বার্তার কারণে প্রতারণার শিকারও হন অনেকে। আর তাই ব্যবহারকারীদের স্প্যাম বার্তা থেকে রক্ষা করতে নতুন নিরাপত্তাসুবিধা চালু করছে হোয়াটসঅ্যাপ। এ সুবিধা চালু হলে অচেনা কোনো নম্বর থেকে অন্যদের বারবার বার্তা পাঠানো যাবে না। এরই মধ্যে এ সুবিধার কার্যকারিতা পরখ শুরু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে অচেনা প্রেরকদের বার্তা পাঠানোর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। কোনো প্রাপক উত্তর না দিলে প্রেরকের পাঠানো সব বার্তার সংখ্যা গণনা করা হবে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো অচেনা ব্যক্তিকে তিনটি বার্তা পাঠান, তাহলে তিনটি বার্তাই অবাঞ্ছিত হিসেবে গণনা করবে হোয়াটসঅ্যাপ। তবে অপরিচিত ব্যক্তিদের ঠিক কতটি বার্তা পাঠানো যাবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার তথ্যমতে, সুবিধাটি চালু হলে কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে অপরিচিত ব্যক্তিদের পাঠানো বার্তার সংখ্যা বেশি হলে সতর্কবার্তা দেখানো হবে। এরপর নির্ধারিত সংখ্যা পার হলে নতুন বার্তা পাঠানো যাবে না। স্প্যাম বার্তা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারীদের জন্য বার্তা পাঠানোর সংখ্যা আলাদা হতে পারে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একাধিক দেশের ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এই সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে।

স্প্যাম বার্তা নিয়ন্ত্রণে এর আগে ফরওয়ার্ড করা বার্তার সংখ্যা সীমিত করার পাশাপাশি যাচাইকৃত ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা ব্যবস্থা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ পরিবর্তন চালু হলে সাধারণ ব্যবহারকারীদের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে স্প্যাম বার্তা পাঠানো ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

