কারখানার ভেতরে থাকা রোবট কর্মী
কারখানার ভেতরে থাকা রোবট কর্মী
প্রযুক্তি

চীনের কারখানায় রোবটের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে নতুন রোবট

আহসান হাবীব

চীনের লিউঝো শহরে হিউম্যানয়েড বা মানবাকৃতির রোবট তৈরির নতুন কারখানা চালু করেছে রোবট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইউবিটেক রোবোটিকস। কারখানাটিতে রোবটের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দ্রুত নতুন রোবট তৈরি করা হচ্ছে। ইউবিটেকের দাবি, কারখানাটিতে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে শিল্পকারখানায় ব্যবহার উপযোগী মানবাকৃতির রোবট তৈরি করা যায়।

কারখানাটির আয়তন ১৪ হাজার বর্গমিটার এবং উচ্চতা ১৩ দশমিক ৮ মিটার। বছরে ১০ হাজার রোবট তৈরির সক্ষমতা রয়েছে কারখানাটির। এখানে মূলত ইউবিটেকের ওয়াকার এস ও ক্রুজার সিরিজের শিল্পকারখানায় ব্যবহারের উপযোগী হিউম্যানয়েড রোবট তৈরি করা হচ্ছে। তৈরির পর প্রতিটি রোবটকে একটি করে আলাদা সিরিয়াল নম্বর দেওয়া হয়। ফলে উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি রোবটের কার্যক্রম ও উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্য সহজেই জানা যায়।

ইউবিটেক রোবোটিকসের তথ্যমতে, কারখানাটিতে ক্রুজার ওয়াই১ ও ক্রুজার এস২ মডেলের রোবট দিয়ে উপকরণ নামানো, সাজিয়ে রাখা, উৎপাদনস্থলে পৌঁছে দেওয়া এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার মতো কাজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, যে উপকরণ দিয়ে নতুন রোবট তৈরি হবে, সেগুলো কারখানার উৎপাদন লাইনে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে রোবটগুলো। নতুন রোবট সংযোজনের কাজে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মানুষের সরাসরি তদারকির প্রয়োজনও কমে আসছে।

ইউবিটেক জানিয়েছে, কারখানায় একটি হিউম্যানয়েড রোবট তৈরি হওয়ার পরই সেটি সরবরাহ করা হয় না। তৈরি করার পর প্রতিটি রোবটের কার্যকারিতা যাচাই করতে চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে পুরো যন্ত্রের কার্যকারিতা ও মান পরীক্ষা করা হয়। তৈরির পর রোবটগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুদামে রাখা হয়। শুধু তা–ই নয়, রোবট তৈরি শেষে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো চালকবিহীন ফর্কলিফটসহ বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলা হয়।

চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর (এনবিএস) তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাইয়ে দেশটিতে ৯৮ হাজার ৬৭৭টি শিল্প রোবট তৈরি করা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০ দশমিক ২ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে চীনে শিল্প খাতের উপযোগী রোবট তৈরি হয়েছে ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৫৬টি, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

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