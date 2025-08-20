চ্যাটজিপিটি
চ্যাটজিপিটির পরামর্শ মানতে গিয়ে ফ্লাইট মিস

প্রযুক্তি ডেস্ক

ওপেনএআইয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহার করছেন অনেকেই। কেউ আবার চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শও নিয়ে থাকেন। সম্প্রতি চ্যাটজিপিটির দেওয়া ভুল তথ্যের কারণে সঙ্গীসহ বিমানে উঠতে পারেননি মেরি ক্যালডাস নামের স্পেনের এক তরুণী। জনপ্রিয় কনটেন্ট নির্মাতা মেরি ক্যালডাসের অভিযোগ, সঙ্গীর সঙ্গে ছুটি কাটাতে পুয়ের্তো রিকো যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তবে চ্যাটজিপিটির ভ্রমণসংক্রান্ত ভুল তথ্যের কারণে এয়ারপোর্টে গিয়েও বিমানে উঠতে পারেননি তাঁরা।

বিমানে উঠতে না পারায় কান্নায় ভেঙে পড়েন মেরি ক্যালডাস। কান্নার সেই ভিডিও এক্সসহ (সাবেক টুইটার) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে কালদাস বলেন, চ্যাটজিপিটি জানিয়েছিল, পুয়ের্তো রিকো ভ্রমণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের ভিসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের পুয়ের্তো রিকোতে স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণে ভিসা না লাগলেও ‘ইলেকট্রনিক সিস্টেম ফর ট্রাভেল অথরাইজেশন’ (ইস্টা) নিতে হয়। বিষয়টি না জানার কারণেই বিমানে উঠতে পারেননি তাঁরা।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে মেরি ক্যালডাস জানান, আরও খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। মাঝেমধ্যে চ্যাটজিপিটিকে গালাগাল করা হয়, হয়তো সে কারণেই এআই সহকারীটি তার সঙ্গে ‘প্রতিশোধ’ নিয়েছে। এখন আর চ্যাটজিপিটির ওপর ভরসা নেই।

চ্যাটজিপিটির দেওয়া ভুল পরামর্শে সমস্যায় পড়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। সম্প্রতি চ্যাটজিপিটির পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের আনতে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাসিন্দা ৬০ বছরের এক ব্যক্তি। এরপর বাধ্য হয়ে হাসপাতালে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা নেন তিনি। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান, রোগী কয়েক সপ্তাহ দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা থেকে সোডিয়ামের মাত্রা প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনেন। এতে তাঁর শরীরে ‘হাইপোনাট্রেমিয়া’ নামের বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়। এর ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

