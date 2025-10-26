কোপাইলটে গ্রুপ চ্যাটসহ একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মাইক্রোসফট

ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সহজ করতে নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির এআই সহকারী কোপাইলটের নতুন সংস্করণ উন্মুক্ত করেছে মাইক্রোসফট। নতুন সংস্করণটিতে ব্যবহারকারীরা চাইলে সর্বোচ্চ ৩২ জনের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময়, পরিকল্পনা ও কাজ ভাগ করে নিতে পারবেন। কোপাইলট সেখানে আলোচনার মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করবে, নতুন ধারণা প্রস্তাব করবে এবং কাজের দায়িত্ব বণ্টনে সহায়তা করবে।
কোপাইলেটর নতুন সংস্করণটিকে এআই নিয়ে মানুষের ভাবনায় এক নতুন সূচনা বলে উল্লেখ করেছেন মাইক্রোসফটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভাগের প্রধান মোস্তাফা সুলেইমান। তিনি জানান, ‘এআই নিয়ে এখন চারদিকে অনেক আলোচনা, ভয় আর বাড়াবাড়ি প্রচারণা চলছে। আমরা এই সময়েও আশাবাদের দিকেই ভরসা রাখছি। আমাদের লক্ষ্য একটাই—প্রযুক্তি যেন মানুষের কাজে লাগে, মানুষ যেন প্রযুক্তির অধীন না হয়। নতুন সংস্করণের কোপাইলট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে এটি ব্যবহারকারীর চিন্তা, পরিকল্পনা ও সৃজনশীল কাজকে সহায়তা করে, কিন্তু কখনোই সেই সক্ষমতার বিকল্প হয়ে ওঠে না।
মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, কোপাইলেটর নতুন সংস্করণে যুক্ত হওয়া ‘ইমাজিন’ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা একে অপরের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ছবি দেখতে, সম্পাদনা করতে ও নতুনভাবে রিমিক্স করতে পারবেন। এতে সম্মিলিতভাবে সৃষ্টিশীল কাজের সুযোগ তৈরি হবে। নতুন সংস্করণে কোপাইলটের জন্য এসেছে ‘মিকো’ নামের অ্যাভাটারও। ব্যবহারকারীরা মিকোকে নিজেদের মতো করে সাজাতে পারবেন। কথোপকথনের ভঙ্গি ও আবেগ অনুযায়ী মিকোর রং বদলে যাবে, অ্যানিমেশনে প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন আরও স্বাভাবিক করে তুলবে। এ ছাড়া যুক্ত হয়েছে ‘রিয়েল টক’ নামের কথোপকথনের নতুন ধরন, যা ভদ্রতা বজায় রেখে ব্যবহারকারীর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে আস্থা গড়ে তোলে।
নতুন সংস্করণের কোপাইলট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ানড্রাইভ, আউটলুক, জিমেইল, গুগল ড্রাইভ ও গুগল ক্যালেন্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও তথ্যের সুরক্ষা আগের মতোই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এর পাশাপাশি এজ ব্রাউজারে যুক্ত হয়েছে নতুন ‘কোপাইলট মোড’, যা ব্রাউজারটিকে ভয়েস সহকারীতে রূপান্তর করবে। এটি একাধিক ট্যাব বিশ্লেষণ করতে, তথ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে এবং হোটেল বুকিংয়ের মতো কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা নতুন সংস্করণের কোপাইলট ব্যবহার করতে পারবেন।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস