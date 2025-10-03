মাইক্রোসফটের কোপাইলট চ্যাটবটে দেখা যাবে অ্যানিমেটেড মুখভঙ্গি

নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির কোপাইলট চ্যাটবটে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মাইক্রোসফট। পোর্ট্রেটস নামের সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে কথোপকথনের সময় কোপাইলটের অ্যানিমেটেড মুখভঙ্গি ও স্বাভাবিক ভিজ্যুয়াল অভিব্যক্তি দেখা যাবে। ফলে বর্তমানের তুলনায় স্বচ্ছন্দে কোপাইলটের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।
এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাটি উন্মুক্ত করা হয়েছে।
মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, পোর্ট্রেটস সুবিধায় ৪০ ধরনের মানব চরিত্রের ছবি রয়েছে। এসব চরিত্র রিয়েল টাইম কথোপকথনে স্বাভাবিক ভঙ্গিমা ও মুখের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করতে পারে। মাইক্রোসফট এআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাফা সুলেইমান এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে জানান, অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, কণ্ঠ ব্যবহার করে আলোচনা করার সময় চ্যাটবটের মুখভঙ্গি দেখলে তারা স্বস্তি পাবেন। সেই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই নতুন সুবিধাটি চালু করা হয়েছে।
ব্যবহারকারীরা একটি চরিত্র বেছে নিয়ে তার সঙ্গে মানানসই কণ্ঠ নির্বাচন করতে পারবেন। ফলে কথোপকথন বার্তানির্ভর আলোচনার তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হবে। এর আগে গত জুলাইয়ে মাইক্রোসফট ‘কোপাইলট অ্যাপিয়ারেন্সেস’ নামে একটি সুবিধা চালুর ঘোষণা দেয়। তবে সেটি ছিল কার্টুনধর্মী অবয়ব। নতুন পোর্ট্রেটস সুবিধাতে মানুষের চেহারাভিত্তিক ভিজ্যুয়াল অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এটি তাৎক্ষণিকভাবে মুখভঙ্গি, মাথার নড়াচড়া ও ঠোঁটের স্বাভাবিক নড়াচড়া তৈরি করতে পারে।
পোর্ট্রেটস সুবিধাটি আপাতত সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে। পাশাপাশি দৈনিক ও সেশনভিত্তিক ব্যবহারসীমা মেনে চলতে হবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ