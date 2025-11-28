চ্যাটজিপিটি
চ্যাটজিপিটি সব সময় সঠিক সময় বলতে পারে না কেন

আহসান হাবীব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি এখন অনেকের নিত্যকার ডিজিটাল সহকারী। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, নথি তৈরি, বিশ্লেষণ—সব ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার বাড়ছে। তবে বর্তমান সময় জানানোর ক্ষেত্রে এখনো দুর্বলতা রয়েছে চ্যাটজিপিটির। ব্যবহারকারীরা কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার বিরতিতে একই চ্যাট উইন্ডোতে ‘এখন কয়টা বাজে?’ জানতে চাইলে অনেক সময় ভুল তথ্য জানায় চ্যাটজিপিটি। কখনো জানায়, তার কাছে বাস্তব সময়ের ঘড়ির তথ্য নেই। কখনো অঞ্চল জানার পরও ভুল সময় বলে। শুধু তা–ই নয়, একবার সঠিক সময় জানালেও কয়েক মিনিট পর ভিন্ন তথ্য দেয় চ্যাটজিপিটি।

চ্যাটজিপিটি সব সময় সঠিক সময় বলতে পারে না কেন, তা জানতে চান অনেক ব্যবহারকারী। প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞদের মতে, স্মার্টফোন বা কম্পিউটার সময় দেখাতে পারে। কারণ, সেগুলোর অভ্যন্তরে থাকে বিল্ট ইন ক্লক চিপ। কিন্তু চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো জেনারেটিভ এআই চ্যাটবটগুলোর জ্ঞান তৈরি হয় অতীতের তথ্য কেন্দ্র করে। ফলে রিয়েল টাইম সময়ের তথ্য যুক্ত থাকে না। যদিও চ্যাটজিপিটিসহ বিভিন্ন এআই চ্যাটবট প্রয়োজনে ওয়েব সার্চ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তবে সেটি স্বয়ংক্রিয় বা স্থায়ী সমাধান নয়। তাই সব সময় সঠিক সময় বলতে না পারার প্রবণতা দেখা যায় চ্যাটজিপিটির মধ্যে।

রোবোটিকস গবেষক ইয়ারভান্ত কুলবাশিয়ান জানিয়েছেন, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসলে ভাষার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে যেসব তথ্য শব্দের মাধ্যমে সিস্টেমে প্রবেশ করেছে, কেবল সেগুলোই ব্যবহার করা সম্ভব। তবে এআই মডেলগুলোকে ঘড়ির তথ্য সংগ্রহের পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হলে সঠিক সময় জানানো সম্ভব। এ বিষয়ে চ্যাটজিপিটির নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটি প্রয়োজনে সিস্টেম বা ওয়েব থেকে সঠিক সময় সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু ঘড়ির তথ্য অবিরত যুক্ত করলে ভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। মডেলের ‘কনটেক্সট উইন্ডো’তে একের পর এক সময় যোগ হতে থাকে, যা মূল কথোপকথনের ক্ষেত্রে তথ্য জট তৈরি করতে পারে। তাই তারিখ সিস্টেমে রাখা হলেও সময়ের তথ্য প্রতি মুহূর্তে হালনাগাদ করা হয় না।

গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যানালগ ঘড়ির কাঁটা বিশ্লেষণ বা ক্যালেন্ডার বোঝাতেও বহুল ব্যবহৃত এআই মডেলগুলো এখনো পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এতে ভুল তথ্য দেওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটির সময়–সংক্রান্ত সক্ষমতা উন্নত করার কাজ চলছে।

সূত্র: দা ভার্জ

