গুগলের এআই ওভারভিউ–সুবিধায় ভুল সার্চ ফলাফল দেখানোর অভিযোগ উঠেছে
গুগলের এআই ওভারভিউ–সুবিধায় ভুল সার্চ ফলাফল দেখানোর অভিযোগ উঠেছে
এআই

গুগলের এআই সার্চ ফলাফলে ভুয়া ছাড়ের তথ্য, বিপাকে রেস্তোরাঁ

আহসান হাবীব

গুগলের ‘এআই ওভারভিউ’–সুবিধায় সার্চ ফলাফলের ওপরের অংশেই এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখা যায়। ফলে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ না করেই অনলাইন থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন ব্যবহারকারীরা। তবে এবার গুগলের এআই ওভারভিউ সার্চ ফলাফলে ভুয়া খাবারের মেনু ও মূল্যছাড়ের তালিকা প্রদর্শনের অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরিতে অবস্থিত স্টেফানিনাস ওয়েন্টজভিল নামের একটি রেস্তোরাঁ।

রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ ফেসবুকে জানিয়েছে, ‘দয়া করে আমাদের স্পেশাল মেনু বা ছাড় জানতে গুগল এআই ব্যবহার করবেন না। আমাদের ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইট দেখুন। গুগল এআই ভুল তথ্য দিচ্ছে, এমন সব অফারের কথা বলছে, যা বাস্তবে নেই। এর কারণে ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা এসে আমাদের কর্মীদের ওপর চিৎকার করছেন। গুগল কী তথ্য দিচ্ছে, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই এবং আমরা গুগল এআই বানানো কোনো অফার কার্যকর করব না।’

রেস্তোরাঁটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ইভা গ্যানন জানিয়েছেন, ‘গুগলের এআই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমন সব ছাড় ও প্রমোশন দেখাচ্ছে, যা বাস্তবে কখনোই দেওয়া হয়নি। একবার নাকি এআই দেখিয়েছে, ছোট পিৎজার দামে বড় পিৎজা পাওয়া যাবে। অথচ এ ধরনের অফার রেস্তোরাঁয় ছিল না। কখনো আবার এমন সব খাবারের নাম দেখানো হয়েছে, যা মেনুতেই নেই। এসবের প্রভাব এসে পড়ছে আমাদের ওপর। ছোট ব্যবসা হিসেবে আমরা গুগল এআই বানানো কোনো ছাড় মানতে পারি না।’

শুধু স্টেফানিনাস নয়, একই ধরনের সমস্যায় পড়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান গুগলের বিরুদ্ধে মামলা করে। তাদের অভিযোগ, গুগল এআইয়ের সারাংশে ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতারণামূলক বিক্রয় কৌশলের কারণে মামলার মুখোমুখি হয়েছে। যদিও বিষয়টি পুরোপুরি মিথ্যা ছিল, তবু এতে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে।

এআই ওভারভিউ–সুবিধায় ভুল সার্চ ফলাফল দেখানোর অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি গুগল। তবে গুগলের এআই সার্চ ফলাফলের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা আছে, ফলাফল কখনো কখনো ভুল হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় একে বলা হয় ‘এআই হ্যালুসিনেশন’। অর্থাৎ এআই এমন তথ্য তৈরি করে, যা পড়তে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও আসলে ভিত্তিহীন।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

আরও পড়ুন