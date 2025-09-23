সভা থেকে বাজারের তালিকা—সব কাজ করবে গুগল ক্রোম

গুগলের ওয়েব ব্রাউজার ক্রোমে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) নতুন সুবিধা। এআই এজেন্ট এখন ব্রাউজারের ভেতর থেকেই ব্যবহারকারীর হয়ে নানা কাজ করে দেবে। আপাতত শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা এ সুবিধা পাচ্ছেন। তবে শিগগিরই অন্য দেশেও এটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ক্রোমে এআই–সুবিধা আসছে গুগলের জেমিনির মাধ্যমে। এর সাহায্যে ব্যবহারকারীরা কোনো পণ্য শনাক্ত করা, জটিল প্রশ্নের উত্তর বের করা কিংবা মুঠোফোনে স্ক্রিন শেয়ার করে সমস্যা সমাধানের মতো কাজ করতে পারবেন। এবার সেসব কাজ সরাসরি করে দেবে ক্রোমের এআই এজেন্ট। ওয়েব ও ম্যাকওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই এ সুবিধা চালু হবে। গুগলের এআই এজেন্ট মূলত ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন সহজ কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য দেবে, যাতে তাঁরা সময় বাঁচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। বাজারের তালিকা তৈরি, পণ্য বাছাই কিংবা অর্ডার দেওয়ার মতো কাজ করবে। সাধারণত এসব কাজ করতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়, যা এআই এজেন্ট তা কয়েক সেকেন্ডেই সম্পন্ন করবে। শুধু কেনাকাটাই নয়, ভ্রমণের পরিকল্পনায়ও সাহায্য করবে এআই। বিমানের টিকিট খোঁজা, হোটেল বুকিং কিংবা সেরা অফার বেছে নেওয়ার মতো কাজও সহজ হয়ে যাবে। একাধিক ট্যাব খোলা রেখে শুধু নির্দেশ দিলেই প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে এনে ব্যবহারকারীর সামনে সাজিয়ে দেবে ক্রোম।
ক্রোমের এআই এজেন্ট ইউটিউব, ম্যাপস ও ক্যালেন্ডারের মতো গুগলের অন্যান্য সেবার সঙ্গেও সমন্বয় করে কাজ করবে। হয়তো ক্যালেন্ডারে একটি মিটিং ঠিক করা আছে, তখন ম্যাপসের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছানোর সঠিক পথ জানিয়ে দেবে এআই। আবার ইউটিউব ভিডিওর নির্দিষ্ট অংশ থেকে দরকারি তথ্যও সরাসরি খুঁজে পাওয়া যাবে। এরই মধ্যে তৃতীয় পক্ষের বেশ কয়েকটি ব্রাউজারে এআই এজেন্ট চালু হয়েছে। পারপ্লেক্সিটির কমেট, ফায়ারফক্স ও অপেরা তাদের মধ্যে অন্যতম।
সূত্র: নিউজ১৮ ডটকম